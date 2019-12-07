Буде весело: знаки Зодіаку, яких чекає удача в середині грудня

Гороскоп на тиждень 9-15 грудня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить з 9 по 15 грудня

Гороскоп на грудень 2019 року вказує, що тиждень з 9 по 15 число буде дуже веселим і непередбачуваним. Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача на наступному тижні.

Тельці

Представники цього знака на наступному тижні можуть опинитися в епіцентрі якихось сенсаційних подій. На роботі варто тримати нейтралітет, а от сім'я та близькі люди можуть сильно порадувати або потішити подарунками. Не виключено, що Тельці заздалегідь отримають дари до Нового року або кохана людина піднесе несподіваний знак уваги. На вихідних варто приділити увагу відпочинку.

Раки

Представники цього знаку отримають шанс наблизитися до своєї мрії, особливо це актуально для тих, у кого мрія не пов'язана з матеріальними речами. Є шанс почати новий роман чи помиритися зі своєю половиною, помиритися з родичами або отримати визнання своєї творчості. Вихідні варто провести в романтичній обстановці або з друзями.

Стрільці

Найближчий тиждень, з 9 по 15 грудня, стане для Стрільців дуже активним. Вони встигнуть навести порядок у документах та на роботі, складуть плани на Новий рік і позбудуться від хаосу в особистому просторі. Не виключені в найближчі дні романтичні зустрічі. Важлива розмова з близькою людиною також стане вдалою.

Козероги

Представники цього знака дізнаються якийсь важливий секрет, що раніше від них приховували. На роботі є шанс просунутися у справах і якщо виконати всі вказівки начальства, то можна отримати можливість просунутися по кар'єрних сходах. На вихідних варто знизити свою активність, щоб набратися сил.