ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Про звільнених з полону забули: українці живуть без паспортів та грошей

STYLERЖиття    07.03.2020 - 08:44
Про звільнених з полону забули: українці живуть без паспортів та грошей
Звільнення полонених в грудні 2019 (Фото: t/me/OP_UA)

Троє звільнених з полону окупантів досі не можуть отримати обіцяну матеріальну допомогу

Звільнена з полону бойовиків на Донбасі в рамках обміну 29 грудня 2019 року Валентина Єременко не отримала від держави грошову виплату. Крім неї, аналогічна ситуація також у двох інших колишніх в'язнів Віталія Анікімова та Дениса Коваля, у яких досі немає паспортів.

Про це розповіла Валентина Telegram-каналу Pavlovsky News.

Українка в полоні окупантів обморозила руки та ноги і тепер скаржиться, що їй нема за що лікувати хворі кінцівки.

Також зазначається, що жінці ніхто не пояснює, чому їй не заплатили.

Про звільнених з полону забули: українці живуть без паспортів та грошей

Валентина Єременко (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

За словами Єременко, інші вже отримали по 100 тисяч гривень.

Перед цим омбудсмен Людмила Денисова заявляла, що всі звільнені в кінці грудня полонені вже отримали документи, що підтверджують особу. Але потім додала, що двоє ще чекають на документи, які в процесі оформлення.

Нагадаємо, що приблизно через місяць після обміну полоненими з угрупованнями "Л/ДНР" за формулою "123 на 76" в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України пообіцяли надати звільненим українцям матеріальну допомогу 100 тисяч гривень кожному.

Крім того, у відомстві вирішили надати їм статус осіб, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України.

Ще через місяць - у двадцятих числах лютого - виявилося, що колишнім полоненим грошові виплати так і не дали. Відомий журналіст Юрій Бутусов зазначав, що нікому за це час не допомогли працевлаштуватися, питання з житлом не вирішені, і багато відчувають величезні проблеми зі здоров'ям після років, проведених в полоні.

У список на обмін полоненими включили 86 кримських татар, - Денісова Зеленський: ми працюємо над обміном у березні і нормандською зустріччю в квітні
Новини України обмін полоненимиосвобождение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся