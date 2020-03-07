Про звільнених з полону забули: українці живуть без паспортів та грошей

Звільнення полонених в грудні 2019 (Фото: t/me/OP_UA)

Троє звільнених з полону окупантів досі не можуть отримати обіцяну матеріальну допомогу

Звільнена з полону бойовиків на Донбасі в рамках обміну 29 грудня 2019 року Валентина Єременко не отримала від держави грошову виплату. Крім неї, аналогічна ситуація також у двох інших колишніх в'язнів Віталія Анікімова та Дениса Коваля, у яких досі немає паспортів.

Про це розповіла Валентина Telegram-каналу Pavlovsky News.

Українка в полоні окупантів обморозила руки та ноги і тепер скаржиться, що їй нема за що лікувати хворі кінцівки.

Також зазначається, що жінці ніхто не пояснює, чому їй не заплатили.

Валентина Єременко (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

За словами Єременко, інші вже отримали по 100 тисяч гривень.

Перед цим омбудсмен Людмила Денисова заявляла, що всі звільнені в кінці грудня полонені вже отримали документи, що підтверджують особу. Але потім додала, що двоє ще чекають на документи, які в процесі оформлення.

Нагадаємо, що приблизно через місяць після обміну полоненими з угрупованнями "Л/ДНР" за формулою "123 на 76" в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України пообіцяли надати звільненим українцям матеріальну допомогу 100 тисяч гривень кожному.

Крім того, у відомстві вирішили надати їм статус осіб, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України.

Ще через місяць - у двадцятих числах лютого - виявилося, що колишнім полоненим грошові виплати так і не дали. Відомий журналіст Юрій Бутусов зазначав, що нікому за це час не допомогли працевлаштуватися, питання з житлом не вирішені, і багато відчувають величезні проблеми зі здоров'ям після років, проведених в полоні.