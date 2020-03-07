ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Про освобожденных из плена забыли: украинцы живут без паспортов и денег

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 08:44
Про освобожденных из плена забыли: украинцы живут без паспортов и денег
Освобождение пленных в декабре 2019 (Фото: t/me/OP_UA)

Трое освобожденных из плена оккупантов до сих пор не могут получить обещанную материальную помощь

Освобожденная из плена боевиков на Донбассе в рамках обмена 29 декабря 2019 года Валентина Еременко не получила от государства денежную выплату. Кроме нее, аналогичная ситуация также у двух других бывших узников Виталия Аникимова и Дениса Коваля, у которых до сих пор нет паспортов.

Об этом Валентина рассказала Telegram-каналу Pavlovsky News.

Украинка в плену оккупантов обморозила руки и ноги и теперь жалуется, что ей не за что лечить больные конечности.

Также отмечается, что женщине никто не объясняет, почему ей не заплатили.

Про освобожденных из плена забыли: украинцы живут без паспортов и денег

Валентина Еременко (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

По словам Еременко, остальные уже получили по 100 тысяч гривен.

Перед этим омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что все освобожденные в конце декабря пленные уже получили подтверждающие личность документы. Но потом добавила, что двое еще ждут документы, которые в процессе оформления.

Напомним, что приблизительно через месяц после обмена пленными с группировками "Л/ДНР" по формуле "123 на 76" в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины пообещали предоставить освобожденным украинцам материальную помощь по 100 тысяч гривен каждому.

Кроме того, в ведомстве решили предоставить им статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Еще через месяц - в двадцатых числах февраля - оказалось, что бывшим пленным денежные выплаты так и не дали. Известный журналист Юрий Бутусов отмечал, что никому за это время не помогли трудоустроиться, вопросы с жильем не решены, и многие испытывают огромные проблемы со здоровьем после лет, проведенных в плену.

В список на обмен пленными включили 86 крымских татар, - Денисова Зеленский: мы работаем над обменом в марте и нормандской встречей в апреле
Новости Украины обмен пленнымиосвобождение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь