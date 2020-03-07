Про освобожденных из плена забыли: украинцы живут без паспортов и денег

Освобождение пленных в декабре 2019 (Фото: t/me/OP_UA)

Трое освобожденных из плена оккупантов до сих пор не могут получить обещанную материальную помощь

Освобожденная из плена боевиков на Донбассе в рамках обмена 29 декабря 2019 года Валентина Еременко не получила от государства денежную выплату. Кроме нее, аналогичная ситуация также у двух других бывших узников Виталия Аникимова и Дениса Коваля, у которых до сих пор нет паспортов.

Об этом Валентина рассказала Telegram-каналу Pavlovsky News.

Украинка в плену оккупантов обморозила руки и ноги и теперь жалуется, что ей не за что лечить больные конечности.

Также отмечается, что женщине никто не объясняет, почему ей не заплатили.

Валентина Еременко (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

По словам Еременко, остальные уже получили по 100 тысяч гривен.

Перед этим омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что все освобожденные в конце декабря пленные уже получили подтверждающие личность документы. Но потом добавила, что двое еще ждут документы, которые в процессе оформления.

Напомним, что приблизительно через месяц после обмена пленными с группировками "Л/ДНР" по формуле "123 на 76" в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины пообещали предоставить освобожденным украинцам материальную помощь по 100 тысяч гривен каждому.

Кроме того, в ведомстве решили предоставить им статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Еще через месяц - в двадцатых числах февраля - оказалось, что бывшим пленным денежные выплаты так и не дали. Известный журналист Юрий Бутусов отмечал, что никому за это время не помогли трудоустроиться, вопросы с жильем не решены, и многие испытывают огромные проблемы со здоровьем после лет, проведенных в плену.