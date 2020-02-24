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Звільнені полонені отримають по 100 тис. гривень наступного тижня

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 15:03
Звільнені полонені отримають по 100 тис. гривень наступного тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Звільнені українці отримають матеріальну допомогу з наступного понеділка

Звільненим з полону на Донбасі українцям нададуть матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень з наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій.

Як повідомляється, з наступного понеділка звільнені полонені отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги на свої банківські рахунки.

У відомстві розповіли, що майже два місяці Мінветеранів ледь не щодня працює зі звільненими полоненими.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в рамках наступного обміну полоненими РФ передасть близько 200 українських громадян.

Нагадаємо, добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) за допомогою довідки від правоохоронних органів, або зібравши свідчення осіб, які вже мають статус УБД.

Також Україна планує розробити механізм допомоги звільненим з полону до наступного обміну.

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