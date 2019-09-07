Троє звільнених українців пройдуть лікування у "Феофанії"

Фото: Кирило Тимошенко (РБК-Україна)

Точна кількість осіб, що потребують лікування, буде названа пізніше

Троє звільнених в рамках обміну полоненими українці пройдуть лікування у державній клінічній лікарні "Феофанія". Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За попередніми даними Тимошенка, наразі лікування потребують троє звільнених українських громадян. Він наголосив, що точна кількість людей буде відома після завершення обстеження

"Зараз їх всіх будуть оглядати у військовому госпіталі у Феофанії. За попередньою інформацією є три людини які точно будуть лікуватися. Про всіх інших після огляду", - розповів Тимошенко.

Він додав, що лікар постійно перебував поруч зі звільненими українцями поки їх везли до України. Під час повернення проблеми з самопочуттям мали Володимир Балух та Станіслав Клих.

"Лікар там сидів посеред тих людей які погано себе почувають: Клих, Балух", - розповів заступник керівника ОП.

Нагадаємо, під час зустрічі звільнених українців в аеропорту "Бориспіль" президент України Володимир Зеленський повідомив, що вони відразу ж відправляться на медичне обстеження в державну клініку "Феофанія". Також повідомлялося, що звільнені українці пройдуть реабілітаці.

Зазначимо, що вже з'явився список українців, які повернулися в Україну. Так, з російського полону вільнені були 24 українські моряки та 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші.