Звільнені політв'язні розповіли про свої плани

Обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб

Звільнені українські політв'язні розповіли про свої плани на майбутнє. Про це повідомляє РБК-Україна.

Один з визволених українських моряків, старший матрос катера "Бердянськ" Богдан Головаш розповів про плани на найближче майбутнє. Він заявив, що хоче якомога швидше повернутися на службу і вийти в море, повідомляє "Громадське".

"Првые плани - швидше повернутися на службу і знову вийти в море. Це те, про що я думав останні місяці перебування", - сказав Головаш.

Кримчанин Володимир Балух зазначив: "Плани якісь є, але настільки вони сумбурні. Не те що я не хочу з вами бути відвертим, але я просто не знаю, як сформулювати те, що зі мною відбувається... Не до планів зараз".

Кореспондент агентства "Укрінформ" Роман Сущенко після повернення з російського ув'язнення збирається повернутися до журналістики, пише "Радіо Свобода".

"Звичайно, я нікуди не йшов з неї (журналістики - ред.). Повернуся в рідне агентство "Укрінформ"", - розповів Сущенко в аеропорту "Бориспіль".

Він заявив, що хоче "поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька", який помер на початку березня 2018 року, коли Роман знаходився під арештом в РФ.

Українець Олександр Кольченко після п'яти років у в'язниці висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті.

"Буду навчатися за тією ж спеціальністю - туризм. [Буду] агентом з організації туризму", - розповів Кольченко.

Українець Павло Гриб в аеропорту розповів, що не хоче згадувати те, що з ним сталося за ці більш ніж два роки.

"Мене не було більше двох років. Що можу сказати? Дуже добре, що повернувся, і прощай, немита Московія. Поки що не хочу загадувати, але хотілося б проїхатися, з усіма ув'язненими поговорити, потім може додому", - сказав він.