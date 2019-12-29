Звільнений українець пригрозив бойовикам: надовго не прощаємося (відео)

Обмін полоненими 29 грудня (фото: t.me/RealdocProductions)

Український полонений під час обміну виступив перед бойовиками з емоційною промовою

Обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року, з території ОРДЛО в Україну повернулося 76 українців. Один з в'язнів так званих Л/ДНР Віктор Савін різко звернувся до бойовиків.

Під час передачі полонених українець відкрито виступив перед бойовиками з обіцянкою повернутися і відвоювати землю, на якій він народився і виріс. Відео з'явилося на сторінці "Радіо Свобода" в Twitter.

Віктор сказав, що не забуде, як він п'ять років провів у підвалі в нелюдських умовах, де його катували і принижували. Після цього три останніх місяці в колонії здалися справжнім санаторієм.

"Ви розумієте, що таке п'ять років у підвалі. У колонії нормально, але катують не в колонії, допитують теж не в колонії", - заявив колишній в'язень бойовиків.

Бранець, колишній десантник, пообіцяв бойовикам повернутися і відвоювати землю, тому що це його батьківщина. Уродженець Макіївки сказав, що багато зробив для міста, а потім "сидів у своїй же колонії".

Крім того, Віктор Савін сказав, що чудово знає, що його катували представники РФ, а охороняли військові ВДВ Росії.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Звільнений з полону українець пригрозив бойовикам (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Українців перевезли на КПВВ "Майорське" з Горлівки, ввечері вони приземляться в Борисполі. У список по обміну потрапили п'ятеро екс-"беркутівців", які проходили у справі розстрілів на Майдані, а жоден кримський військовополонений не потрапив у перелік. Цей факт викликав різку критику громадськості.