ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнений українець пригрозив бойовикам: надовго не прощаємося (відео)

STYLERЖиття    29.12.2019 - 17:21
Звільнений українець пригрозив бойовикам: надовго не прощаємося (відео)
Обмін полоненими 29 грудня (фото: t.me/RealdocProductions)

Український полонений під час обміну виступив перед бойовиками з емоційною промовою

Обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року, з території ОРДЛО в Україну повернулося 76 українців. Один з в'язнів так званих Л/ДНР Віктор Савін різко звернувся до бойовиків.

Під час передачі полонених українець відкрито виступив перед бойовиками з обіцянкою повернутися і відвоювати землю, на якій він народився і виріс. Відео з'явилося на сторінці "Радіо Свобода" в Twitter.

Віктор сказав, що не забуде, як він п'ять років провів у підвалі в нелюдських умовах, де його катували і принижували. Після цього три останніх місяці в колонії здалися справжнім санаторієм.

"Ви розумієте, що таке п'ять років у підвалі. У колонії нормально, але катують не в колонії, допитують теж не в колонії", - заявив колишній в'язень бойовиків.

Бранець, колишній десантник, пообіцяв бойовикам повернутися і відвоювати землю, тому що це його батьківщина. Уродженець Макіївки сказав, що багато зробив для міста, а потім "сидів у своїй же колонії".

Крім того, Віктор Савін сказав, що чудово знає, що його катували представники РФ, а охороняли військові ВДВ Росії.

Звільнений з полону українець пригрозив бойовикам (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Українців перевезли на КПВВ "Майорське" з Горлівки, ввечері вони приземляться в Борисполі. У список по обміну потрапили п'ятеро екс-"беркутівців", які проходили у справі розстрілів на Майдані, а жоден кримський військовополонений не потрапив у перелік. Цей факт викликав різку критику громадськості.

Обмін полоненими: п'ятьох екс-"беркутівців" передали бойовикам У США привітали звільнених полонених з ОРДЛО
Новини України обмін полоненими
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся