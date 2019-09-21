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Звільнення політв'язнів: як зустріли українця в рідному місті (фото)

STYLERПерсони    21.09.2019 - 22:32
Звільнення політв'язнів: як зустріли українця в рідному місті (фото)
Євген Панов повернувся з полону в Запоріжжі - як зустріли політв'язня (фото: Радіо Свобода / Євгена Назарова))

У Запоріжжі звільненого Євгена Панова зустріли з квітами і бойовим прапором

Євген Панов, український політв'язень, який повернувся в Україну в рамках обміну з РФ, приїхав в рідне місто Запоріжжя. Його зустріли з квітами, прапором 37-батальйону, у якому він служив, і вітали фразами "Слава Україні", "Ти вдома, брат". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляється, Панов в супроводі дружини Катерини повертається додому в Енергодар після медичного обстеження і надання першої медичної допомоги у Феофанії. В ході спілкування з журналістами він заявив, що поки не готовий говорити про найближче майбутнє.

"Ще поки не знаю ... Планів багато. На роботу, а далі ... Дуже вдячний. Велике спасибі за підтримку, за те, що не забули", - зазначив він.

Панов Євген повернувся в Україну 7 вересня в рамках обміну в Україні. Всього в той день повернулися 35 утримуваних Росією українців, в Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

Звільнення політв'язнів: як зустріли українця в рідному місті (фото)

Панов Євген повернувся з полону в Запоріжжі - як зустріли політв'язня (фото: прес-служба "Європейська солідарність)

ФСБ Росії в серпні 2016 оголосила про затримання в анексованому Криму групи "Українські диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО Лефортово, пізніше - повернули до Криму. Російські спецслужби заявляють, що затримані по цій справі Панов Євген та Андрій Захтев планували здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Нагадаємо, що раніше звільнений український моряк розповів про лікування в російському полоні.

До цього Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим.

Звільнені моряки обіцяють допомагати засудженому російському активісту Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов
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