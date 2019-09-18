ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія не забороняла в'їзд українським морякам, - адвокат

Новини » Політика    18.09.2019 - 14:22
Росія не забороняла в'їзд українським морякам, - адвокат
Фото: звільнені моряки (РБК-Україна)

В даний час моряки перебувають у статусі обвинувачених у кримінальній справі

Російська Федерація не забороняла в'їзд 24 українським морякам, які були звільнені у рамках масштабного обміну полоненими між Україною і Росією. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в даний час моряки перебувають у статусі обвинувачених у кримінальній справі.

"В даний час 24 українських українських моряки перебувають у статусі обвинувачених у кримінальній справі, що знаходиться у провадженні Слідчого управління ФСБ Росії. Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію відносно 24 українських військових моряків не виносилося", - зазначив адвокат.

Росія не забороняла в'їзд українським морякам, - адвокат

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що адвокат Дмитро Дінз напередодні повідомив, що Росія заборонила в'їзд всім 35 звільненим українським політв'язням на 20 років. Також він зазначив, що таку заборону можна вважати довічним.

Раніше колишньому політв'язню і журналісту Роману Сущенко, якого звільнили під час масштабного обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією 7 вересня, заборонили в'їзд до Росії на 20 років. Про помилування і заборону в'їжджати в Росію Сущенко оголосили в СІЗО "Лефортово".

Відзначимо, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.

Росія заборонила в'їзд всім звільненим у рамках обміну українцям, - адвокат Завтра у Мінську обговорять звільнення полонених
Новини України Російська Федераціяобмін полоненимиморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся