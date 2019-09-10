Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Колишні політв'язні провели спільну прес-конференції в Києві

Звільнені політв'язні кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко розповіли про свої найближчі плани на майбутні і чи будуть повертатися в Крим. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Сенцова, він в Крим приїде тільки на танках, при цьому позначивши, що буквально сприймати його слова не варто. Каже, що буде жити в Києві.

"Я збираюся займатися корисними справами: знімати кіно і жити. Щодо Криму - повернуся туди тільки на танках. Я буду жити в Києві. Мама приїхала в Київ, мама поки залишиться, син з колишньою дружиною поки поїдуть в Крим", - сказав Сенцов на прес-конференції в Києві.

Також на питання, чи поїде він на Донбас, Сенцов додав, що так як і в Крим "тільки на танках".

У свою чергу Олександр Кольченко зазначив, що планів на найближче майбутнє немає, але він не буде повертатися в Крим.

"Поки не будував планів, хочу відпочити і трохи адаптуватися. Поки Путін при владі в Крим повертатися не збираюся", - заявив колишній політв'язень.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко. Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.

Як повідомляло РБК-Україна, Олегу Сенцову і Олександр Кольченко організували тимчасове житло. Також буде вирішуватися питання про постійне житло. Денісова зазначила, що в окупований Крим, де жили Сенцов і Кольченко, їм повертатися не можна.