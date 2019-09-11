Звільнений український моряк розповів про лікування в російському полоні

Фото: Андрій Эйдер (РБК-Україна)

За його словами, лікарі не використовували стерильні рукавички при огляді ран

Звільнений український моряк катера "Бердянськ" Андрій Эйдер розповів, що його поранення намагалися чіпати без стерильних рукавичок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Також він додав, що не знає, чи належно його лікували після затримання.

"Я не можу щось розповідати, належно або неналежно (мене лікували - редю), тому що до цього мене ніхто так не лікував. Але там навіть були люди, які могли, не надягаючи стерильних рукавичок, лізти в мої поранення. Звичайно, я їм не давав цього робити. Але це було", - розповів моряк.

За його словами, спочатку він міг отримати довідки з "великою бійкою" за них.

"якщо Вони були, то якісь не ті. Тому що для суду, для інших інстанцій, щоб довести, що я - це я, а не порушник, потрібні були довідки", - розповів Эйдер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що стан здоров'я 24 українських моряків, які повернулися в Україну з російського полону, задовільний, але кожному потрібно час на лікування та обстеження. Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.