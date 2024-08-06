Без образования и связей: 5 звезд, которые прославились случайно

Думаете, что все знаменитости с юных лет стремились к популярности? Слава действительно привлекает, ведь с ней часто приходят деньги и власть. Однако не все звезды целенаправленно шли к этому. Некоторым просто удалось оказаться в нужное время в нужном месте.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о голливудских знаменитостях, которые в начале карьеры не прилагали особых усилий, чтобы стать кумирами миллионов.

Мэрилин Монро

Американская актриса и певица Мэрилин Монро начинала свою карьеру в совершенно "незвездной" сфере. В 1944 году, в возрасте 17 лет, будущая кинозвезда работала на авиазаводе, проверяя парашюты и нанося огнеупорное покрытие на фюзеляже.

Однажды ее заметил фотограф Дэвид Коновер, работавший для издания YANK. Позже ее фотография появилась на обложке этого журнала, что явилось началом ее карьеры как секс-символа 50-х.

Мэрилин Монро (фото: Википедия)

Джейсон Стэтхэм

Если вы поклонница Джейсона Стэтхэма, вам наверняка известно, что он профессионально занимался спортом и в течение 12 лет был членом британской национальной сборной по прыжкам в воду. Будущий актер даже участвовал в Олимпийских играх.

В своих интервью Стэтхэм признавался, что спорт был его хобби, а деньги для жизни он зарабатывал, продавая парфюмерию и украшения на улицах Лондона, что не всегда было законно.

Там его заметил сотрудник модельного агентства, благодаря чему Джейсон познакомился с режиссером Гаем Ричи, который и сделал его звездой.

Джейсон Стэтхэм (фото: instagram.com/jasonstatham)

Памела Андерсон

Памела Андерсон, которая стала секс-символом США 90-х, начинала свою карьеру как фитнес-инструктор в Ванкувере. В то время одна из пивоваренных компаний пригласила ее работать промо-моделью.

На матч Канадской футбольной лиги Памела пришла в обтягивающей футболке с логотипом компании, что привлекло внимание оператора. Он показал ее изображение на большом экране, и публика была в восторге. Именно после этого Андерсон начала получать предложения о съемках для мужских журналов.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Ченнинг Татум

В детстве Ченнинг Татум активно занимался спортом, включая футбол, бейсбол, легкую атлетику и кунг-фу. Однако вскоре он осознал, что хочет попробовать себя в другой области и бросил колледж.

Татум попробовал себя во многих областях: работал строителем, брокером и продавцом, прежде чем стать стриптизером. Его навыки владения телом и чувства ритма сыграли ключевую роль в том, что он получил роль в молодежном танцевальном фильме "Шаг вперед", который стал отправной точкой в его актерской карьере.

Ченнинг Татум (фото:instagram.com/channingtatum)

Эванджелин Лилли

Звезда сериала "Остаться в живых" и не мечтала о карьере актрисы. Она работала стюардессой в компании Air Canada и подрабатывала в кафе. Однажды, когда она возвращалась с работы, ее увидел рекрутер модельного агентства.

Сначала Эваджелин снялась в нескольких эпизодических ролях, а затем получила предложение сыграть Кейт Остин в популярном сериале.

Еванджелин Лилли (фото: instagram.com/evangelinelillyofficial)