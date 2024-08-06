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Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Вівторок 06 серпня 2024 09:00
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Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково Ченнінг Татум і Памела Андерсон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Думаєте, що всі знаменитості з юних років прагнули до популярності? Слава справді приваблює, адже з нею часто приходять гроші та влада. Однак не всі зірки цілеспрямовано йшли до цього. Деяким просто пощастило опинитися у потрібний час у потрібному місці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про голлівудських знаменитостей, які на початку кар'єри не докладали особливих зусиль, щоб стати кумирами мільйонів.

Мерилін Монро

Американська акторка та співачка Мерилін Монро починала свою кар'єру в зовсім "незірковій" сфері. У 1944 році, у віці 17 років, майбутня кінозірка працювала на авіазаводі, перевіряючи парашути і наносячи вогнетривке покриття на фюзеляжі.

Одного разу її помітив фотограф Девід Коновер, який працював для видання YANK. Пізніше її фотографія з'явилася на обкладинці цього журналу, що стало початком її кар'єри як секс-символу 50-х.

Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Мерилін Монро (фото: Вікіпедія)

Джейсон Стетхем

Якщо ви прихильниця Джейсона Стетхема, вам напевно відомо, що він професійно займався спортом і протягом 12 років був членом британської національної збірної зі стрибків у воду. Майбутній актор навіть брав участь в Олімпійських іграх.

У своїх інтерв'ю Стетхем зізнавався, що спорт був його хобі, а кошти для життя він заробляв, продаючи парфумерію та прикраси на вулицях Лондона, що не завжди було законно.

Саме там його помітив співробітник модельного агентства, завдяки чому Джейсон познайомився з режисером Гаєм Річі, який і зробив його зіркою.

Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/jasonstatham)

Памела Андерсон

Памела Андерсон, яка стала секс-символом США 90-х, починала свою кар'єру як фітнес-інструктор у Ванкувері. У той час одна з пивоварних компаній запросила її працювати промо-моделлю.

На матчі Канадської футбольної ліги Памела прийшла в обтислій футболці з логотипом компанії, що привернуло увагу оператора. Він показав її зображення на великому екрані, і публіка була в захваті. Саме після цього Андерсон почала отримувати пропозиції про зйомки для чоловічих журналів.

Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Ченнінг Татум

У дитинстві Ченнінг Татум активно займався спортом, зокрема футболом, бейсболом, легкою атлетикою і кунг-фу. Однак незабаром він усвідомив, що хоче спробувати себе в іншій галузі і кинув коледж.

Татум спробував себе у багатьох сферах: працював будівельником, брокером і продавцем, перш ніж стати стриптизером. Його навички володіння тілом і почуття ритму зіграли ключову роль у тому, що він отримав роль у молодіжному танцювальному фільмі "Крок уперед", який став відправною точкою в його акторській кар'єрі.

Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Ченнінг Татум (фото:instagram.com/channingtatum)

Еванджелін Ліллі

Зірка серіалу "Залишитися в живих" і не мріяла про кар'єру актриси. Вона працювала стюардесою в компанії Air Canada і підробляла в кафе. Одного разу, коли вона поверталася з роботи, її помітив рекрутер модельного агентства.

Спочатку Еваджелін знялася в кількох епізодичних ролях, а потім отримала пропозицію зіграти Кейт Остін у популярному серіалі.

Без освіти та зв'язків: 5 зірок, які прославились випадково

Еванджелін Ліллі (фото: instagram.com/evangelinelillyofficial​​​​​​​)

Нещодавно ми розповідали про 5 зірок, яких ненавидять у Голлівуді.

Також писали про знаменитостей, від яких пішли чоловіки через роман з нянею дітей.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, Daily Mail, Hello, People.

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