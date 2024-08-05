5 звезд, от которых ушли мужья из-за романа с няней детей

Измена любимого человека всегда причиняет боль, особенно когда происходит она у тебя на глазах. Гвен Стефани, Ума Турман и другие знаменитости не смогли выдержать конкуренцию со своими помощницами.

Ума Турман

Звезда фильма "Убить Билла" Ума Турман всерьез переживала за верность своего мужа, когда он работал с Анджелиной Джоли. Однако, кто бы мог подумать, что Итана Гоука уведет из семьи не знаменитая роковая красотка, а няня Райан Шохьюз.

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Следует отметить, что актер не поступил по принципу "поматросил и бросил", как это часто бывает среди звезд.

Он проявил себя настоящим джентльменом: через несколько лет он женился на няне, и у них родилось двое детей.

Итан Гоук (фото: instagram.com/ethanhawke)

Гвен Стефани

Американская певица 13 лет была счастлива в образцовом браке с музыкантом Гевином Россдейлом. Однако, как гром среди ясного неба, для Гвен стало известие о том, что мужчина изменял ей с человеком, жившим под их крышей.

Гвен Стефани (фото: instagram.com/gwenstefani)

Гэвин в течение трех лет успешно скрывал отношения с няней их детей Минди Мэнн. Когда Стефани рожала их третьего ребенка, он был в объятиях молодой подчиненной. Гвен стоило бы насторожиться, когда девушка начала копировать ее стиль!

Гэвин Россдейл (фото: instagram.com/gavinrossdale)

Дженнифер Гарнер

Звезда сериала "Шпионка", казалось, всегда была начеку! Выйти замуж за бывшего парня Джей Ло - это вам не шутка. Но Дженнифер ошибалась. Она ревновала Бена Аффлека к его известным и привлекательным партнершам по фильмам, тогда как он в это время был в романтических отношениях с милой няней их детей, Кристин Оузунян.

Дженнифер Гарнер (фото: instagram.com/jennifer.garner​​)

Гарнер, которая ранее терпела выходки актера и его измены, не выдержала такого унижения.

Бен Аффлек (фото: Википедия)

Мария Шрайвер

Миллионы мужчин завидовали Арнольду Шварценеггеру, когда он женился на красавице Марии Шрайвер. Она была моделью, журналисткой, писательницей и представляла знаменитый клан Кеннеди!

Но горькая правда раскрылась, когда Арни завершал свою работу в должности губернатора Калифорнии, которую он получил во многом благодаря связям супруги.

Выяснилось, что он изменял ей с няней, которая проработала в их доме более 20 лет. Милдред Баена не соответствовала общепринятым стандартам красоты, но это не помешало ей привлечь внимание самого "терминатора" планеты.

Мария Шрайвер (фото: instagram.com/mariashriver)

Няня родила от Шварценеггера сына почти одновременно с тем, как его жена была беременна. Шрайвер была ошеломлена изменой и подала на развод.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Келли Леброк

Многие мужчины завидовали Стивену Сигалу, когда он женился на красавице Келли Леброк. На ее сердце и руку претендовали многие поклонники. Если бы Келли знала, какое разочарование принесет ей брак с изменчивым и ветреным сердцеедом!

Звезда фильма "Женщина в красном" родила от актера троих детей. Когда встал вопрос о найме няни, она допустила ошибку, выбрав 16-летнюю Арису Вульф. Молодая и энергичная девушка без стыда увела Стивена из семьи.

Келли Леброк​ (фото: Википедия)

Леброк болезненно переживала, что ее бывший муж даже выводил любовницу на публику. Но все же карма сделала свое дело: Сигал оставил Ариссу ради новой любимой и наличие их общей дочери не спасло ее от разрыва.

​​​Стивен Сигал (фото: Википедия)