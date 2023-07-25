Учеба будет дороже. В Украине стремительно растет стоимость высшего образования: какие цены на 2023 год

Образование - это еще одна сфера, которую заметно затронула полномасштабная война. Школьники и студенты почти полтора года учились дистанционно, от чего качество образования ухудшилось. Вместе с тем, экономическая нестабильность повлияла на стоимость контрактного обучения в различных университетах.

Сколько теперь стоит получение высшего образования в Украине - читайте ниже в материале Styler.

Как изменились цены за год

По данным Госстата, стоимость высшего образования в Украине в 2022 году выросла на 7,2%. То есть, если годовой контракт в вузе стоит 30 000 гривен, то теперь он подорожал до 32 160 гривен.

Однако следует отметить, что эти показатели меняются от одного учебного заведения к другому, поэтому не правдивы для всех. Аналитики утверждают, что в среднем рост произошел на 10-20%.

Сколько сейчас стоит обучение по контракту

Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать минимально за 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

​​В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.

В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.