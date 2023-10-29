"Ни в одной стране мира не изучают 17 предметов одновременно". Педагог назвала главные сложности образования в Украине во время войны

Война изменила жизнь украинцев и поставила их перед новыми вызовами. И один из таких вызовов - это образование детей. Они вынуждены часами сидеть в укрытиях, учиться дистанционно, многие имеют дополнительную нагрузку, потому что учатся сразу в двух странах.

Каковы основные проблемы обучения во время войны и как можно их решить, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

Проблема первая: чрезмерная загруженность учащихся

Предложения снизить нагрузку в школах возникали и раньше. С началом войны эта тема стала особенно актуальна. Большое количество предметов и время, необходимое для их изучения, плохо влияют на физическое и психическое состояние детей.

По сути это дополнительный источник стресса. Именно поэтому Министерство образования и науки Украины хочет решить эту проблему, уменьшив количество предметов в школьной программе.

"Ни в одной стране мира ученики не изучают 17 предметов одновременно, потому что осилить их просто невозможно. Большое количество предметов нивелирует таланты и креативный потенциал ребенка. У нее просто нет времени, чтобы их проявить. В Украине до сих пор действует устаревшая советская система, которая готовила инженерные кадры для работы на фабриках и заводах. Учеников до сих пор подтягивают к общему среднему уровню, не давая возможности развиваться в той теме, которая им интересна", - говорит Серебрянская.

Она привела опыт других стран, где дети не учат все науки подряд и имеют возможность выбора.

"Если же взять зарубежный опыт: там дети изучают 6-8 предметов. Профильные предметы им рекомендует школа: это физика, математика, химия… А несколько предметов дети выбирают самостоятельно. Это так называемые разгрузочные предметы - история или искусство. Благодаря этому удается избежать перегрузок и обеспечивается гармоничное развитие ребенка.

Проблема вторая: индивидуальная образовательная траектория обучения

Учащимся, которые учатся онлайн, потому что вместе с родителями выехали за границу или являются внутренне перемещенными лицами, школы довольно часто предлагают индивидуальную образовательную траекторию обучения.

По сути это персональный путь развития способностей ребенка. Но опять же, усложненная школьная программа, не позволяет школьнику эффективно воспользоваться этой возможностью.

"О какой индивидуальной образовательной траектории может идти речь, когда ребенку нужно изучить физику, прочитать параграф по биологии, написать домашку из истории? Прежде чем вводить этот учебный подход, сначала нужно упростить учебную программу. Дать детям возможность самостоятельно выбирать интересующие их предметы. Формировать классы с гуманитарным направлением или с углубленным изучением точных наук. Поэтому реализовать индивидуальную образовательную траекторию на практике возможно только после реформирования школьной программы", - подчеркивает эксперт.

Проблема третья: потребность в новых предметах

В условиях войны возникла потребность в новейших предметах. Например, учащиеся должны знать, как вести себя при обстреле и уметь оказывать первую неотложную помощь. Существенная переработка и усовершенствование нуждается в курсе "Защиты Украины", ведь с началом войны часть материала стала не актуальной.

Сегодня детям нужно давать знания, которые могут спасти им жизнь. Уже сейчас им нужно прокачивать медицинские скиллы. Военные эксперты говорят, что на разминирование территории Украины нужно 70 лет. Поэтому дети должны знать, как выглядит мина и что делать, когда получил травму от взрыва. Также нужна патриотическая подготовка. После окончания войны молодому поколению придется жить в новых реалиях, рядом с агрессивным соседом. Поэтому актуальными будут предметы изучения робототехники, управления дронами и программирования", - считает Серебрянская.

Проблема четвертая: перезасчет оценок

В настоящее время за границей находятся около 500 тыс. детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования. В первый год войны школьникам приходилось проходить две программы одновременно - зарубежную и украинскую.

Чтобы уменьшить нагрузку, Министерство образования и науки Украины разрешило родителям выбирать только обучение в зарубежной школе. Правда, школьникам, которые учатся за границей, необходимо изучать "Украинский компонент" - это история Украины, украинский язык и литература.

"В прошлом году в сфере образования возникало много вопросов, на которые не было ответов. Настоящим источником конфликтов стала система перевода баллов из зарубежных аттестатов в украинские. Кстати таблицы перевода баллов из разных западных систем в украинскую 12-балльную нет до сих пор. МОН предлагает заведениям образования осуществлять этот процесс по собственному усмотрению. Поэтому не удивительно, что возникают конфликтные ситуации. В методических рекомендациях МОН педагогам советуют подходить к каждому случаю индивидуально. Так что если школа настроена помочь - перезачисление оценок не будет проблемой", - рассказала педагог.

Проблема пятая: вызванные войной психологические травмы

Более 75 процентов украинских детей в результате войны получили значительные психологические травмы. Каждый пятый ребенок имеет нарушение сна, а у каждого десятого наблюдается ухудшение памяти. Что касается учащихся - у 41% детей появились раздражительность и апатия, а 39% стали безразличными к обучению.

"Травматический опыт сегодня имеют практически все украинские дети. Независимо где они находятся - в Украине, или за границей. Даже если ребенок не был свидетелем обстрелов или насилия, он легко считывает переживания родителей, его пугают воздушные тревоги и напряжение, которое буквально висит в воздухе. А тут еще и учиться надо. Поэтому детям крайне необходима психологическая поддержка родителей", - объясняет Серебрянская.

Она дала несколько советов, как снизить влияние войны на детей.

"Что могу посоветовать? Самое главное - позаботьтесь о безопасности ребенка. Если ребенок учится не дистанционно дома, а офлайн - проверьте наличие в школе укрытия. Всегда будьте на связи: вы должны точно знать, где ваш ребенок находится сейчас. Фильтруйте информацию о жертвах и потери, которые получает ребенок. Это уменьшит страх и тревожность. Больше времени проводите вместе. Общайтесь на далекие от войны темы. Если видите, что ребенок закрылся в себе - обратитесь к психологу", - советует эксперт.