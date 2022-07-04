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Освіжаючий і насичений літній лимонад: цей незвичайний рецепт вам точно припаде до смаку

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Понеділок 04 липня 2022 09:35
Освіжаючий і насичений літній лимонад: цей незвичайний рецепт вам точно припаде до смаку Фото: Як приготувати лимонад з ананасами (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Літня спека викликає спрагу і тамувати її тільки водою одноманітно і несмачно. Тому в хід йдуть квас, морс, компоти та лимонади. Найпростіший лимонад - з лимоном, але є і більш цікаві рецепти.

Як приготувати освіжаючий і насичений лимонад - читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Ананас (можна консервований) - 200 г

Базилік червоний / зелений - 5 г

Кокосовий сироп - 40 мл

Сік лимона - 40 мл

Мінеральна вода - 400 мл

Спосіб приготування:

Ананас почистити та перебити блендером до однорідного пюре. Можна подрібнити разом з базиліком відразу - отримаєте більш насичений смак.

Можна використовувати й ананас, консервований шматочками у власному соку. Тільки вибирайте той, в якому при виготовленні не додавали цукру або ж його зовсім небагато.

Візьміть графин для напоїв і на дно покладіть лід. Долийте туди 40 мл соку лимона, 40 мл кокосового сиропу, а потім викладайте пюре з ананасів.

Далі доливайте потроху мінеральну воду та акуратно розмішуйте коктейльної ложкою. Листя базиліка можна додати безпосередньо при змішуванні інгредієнтів, а можна подрібнити їх блендером.

Замість базиліка можна взяти листя м'яти - смак буде дещо інший, але теж дуже приємний. Кокосовий сироп можна замінити будь-яким іншим. Наливати напій в стакани потрібно через сито.

До речі, раніше ми писали про те, які продукти допоможуть пережити сильну спеку.

А також розповідали, що вчені назвали основну користь коньяку.

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