Освежающий и насыщенный летний лимонад: этот необычный рецепт вам точно придется по вкусу
Летняя жара вызывает жажду и утолять ее только водой однообразно и невкусно. Поэтому в ход идут квас, морс, компоты и лимонады. Самый простой лимонад - с лимоном, но есть и более интересные рецепты.
Как приготовить освежающий и насыщенный лимонад - читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
Ананас (можно консервированный) - 200 г
Базилик красный/зеленый - 5 г
Кокосовый сироп - 40 мл
Сок лимона - 40 мл
Минеральная вода - 400 мл
Способ приготовления:
Ананас почистить и перебить блендером до однородного пюре. Можно размельчить вместе с базиликом сразу - получите более насыщенный вкус.
Можно использовать и ананас, консервированный кусочками в собственном соку. Только выбирайте тот, в котором при изготовлении не добавляли сахара или же его совсем немного.
Возьмите графин для напитков и на дно положите лед. Долейте туда 40 мл сока лимона, 40 мл кокосового сиропа, а потом выкладывайте пюре из ананасов.
Далее доливайте понемногу минеральную воду и аккуратно размешивайте коктейльной ложкой. Листья базилика можно добавить непосредственно при смешивании ингредиентов, а можно измельчить их блендером.
Вместо базилика можно взять листья мяты - вкус будет несколько другой, но тоже очень приятный. Кокосовый сироп можно заменить любым другим. Наливать напиток в стаканы нужно через сито.
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