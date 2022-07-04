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Освежающий и насыщенный летний лимонад: этот необычный рецепт вам точно придется по вкусу

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Понедельник 04 июля 2022 09:35
Освежающий и насыщенный летний лимонад: этот необычный рецепт вам точно придется по вкусу Фото: Как приготовить лимонад с ананасами (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Летняя жара вызывает жажду и утолять ее только водой однообразно и невкусно. Поэтому в ход идут квас, морс, компоты и лимонады. Самый простой лимонад - с лимоном, но есть и более интересные рецепты.

Как приготовить освежающий и насыщенный лимонад - читайте в материале ниже.

Ингредиенты:

Ананас (можно консервированный) - 200 г

Базилик красный/зеленый - 5 г

Кокосовый сироп - 40 мл

Сок лимона - 40 мл

Минеральная вода - 400 мл

Способ приготовления:

Ананас почистить и перебить блендером до однородного пюре. Можно размельчить вместе с базиликом сразу - получите более насыщенный вкус.

Можно использовать и ананас, консервированный кусочками в собственном соку. Только выбирайте тот, в котором при изготовлении не добавляли сахара или же его совсем немного.

Возьмите графин для напитков и на дно положите лед. Долейте туда 40 мл сока лимона, 40 мл кокосового сиропа, а потом выкладывайте пюре из ананасов.

Далее доливайте понемногу минеральную воду и аккуратно размешивайте коктейльной ложкой. Листья базилика можно добавить непосредственно при смешивании ингредиентов, а можно измельчить их блендером.

Вместо базилика можно взять листья мяты - вкус будет несколько другой, но тоже очень приятный. Кокосовый сироп можно заменить любым другим. Наливать напиток в стаканы нужно через сито.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты помогут пережить сильную жару.

А также рассказывали, что ученые назвали основную пользу коньяка.

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