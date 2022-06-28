Які продукти допоможуть вам пережити спеку: тримайте список для походу в магазин

Це призводить до зменшення кровопостачання шлунково-кишкового тракту, зниження апетиту. Моторика кишечника стає слабкішою, обмінні процеси сповільнюються, а секреція слини зменшується. Ще й збільшується навантаження на серце і судини.

Високі температури повітря призводять до збою роботи всього організму. Влітку процес травлення починає сповільнюватися, а організм витрачає багато енергії для підтримки потрібної температури.

Як же правильно харчуватися в сильну спеку, щоб підтримати організм і не завдати йому шкоди - читайте в матеріалі нижче.

Літній раціон повинен підтримувати ваш організм, давати енергію, допомагати охолодженню і живити всіма необхідними елементами та вітамінами.

Що потрібно покласти у свою продуктову корзину:

Овочі та зелень: кінза, рукола, базилік, зелена цибуля, редис, броколі, шпинат, капуста, кабачок, спаржа, стручкова квасоля.

Фрукти і ягоди: диня, кавун, черешня, малина, полуниця, суниця, персики, сливи, лимони.

Крупи: коричневий рис, перловка, гречка, пшоно

Рослинний білок: гриби, насіння, горіхи, зелена сочевиця

Тваринний білок: червона і біла риба, морепродукти, біле м'ясо (курка, індичка), яйця.

Питво: трав'яні чаї з ромашкою, мелісою, м'ятою, листям малини, зелений чай, смузі, вода з лаймом, м'ята, кардамон і коріандр.

Вода: річна норма повинна бути збільшена на 300-400 мл. Розрахувати необхідну дозу дуже просто: 30 мл в день на кожен кілограм ваги. Вода повинна бути кімнатної температури, не холодна.

Продукти для серця: сардини, червона риба, рослинна олія холодного віджиму, горіхи та насіння, ягоди, петрушка і кінза, цитрусові, цільнозернові продукти.

Що влітку варто виключити з раціону

Фахівці рекомендують орієнтуватися по енергетиці продуктів. Темні та червоні - це зігріваючі організм, світлі й зелені - охолоджуючі. І вибирати потрібно сезонні овочі та фрукти.

Не варто пити в спеку свіжовичавлені соки. Вони охолоджують, але можуть викликати скачки цукру. Можна змішати фрукти з овочами та зеленню - так вони стануть корисніше.

Каву потрібно обмежити до 1 чашки в день, бо цей напій вимиває мікроелементи та зневоднює. Замініть каву на чай матчу або ройбуш.

Дуже обережно варто вживати молочну продукцію у спеку. Ці продукти уповільнюють всмоктування інших корисних поживних речовин.

Не варто їсти цибулю і часник, а також гострі страви та спеції - вони нагрівають організм, і ви швидше відчуєте втому.

Термічно оброблені страви, мед, червоне м'ясо, смажені страви, солодощі з цукром, борошном і масляним кремом, крижані напої та холодні страви (окрошка, гаспачо) - під суворою забороною в спеку.