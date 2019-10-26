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Нікітюк чи Гвоздьова? На кого Остапчук може змінити мою дружину

STYLERПерсони    26.10.2019 - 12:53
Нікітюк чи Гвоздьова? На кого Остапчук може змінити мою дружину
На кого Остапчук міг проміняти дружину (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Учасник Танців з зірками має на прикметі пару варіантів

Один із фаворитів Танців із зірками Володимир Остапчук розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою вони познайомились ще в університеті. Весілля пари було 12 років тому. За подружнє життя в них народилося двоє дітей - дочка Емілія та син Еван-Олександр. Однак зараз пара розлучається, і Остапчук все частіше з`являється то в компанії Гвоздевой, то Нікітюк.

Соціальна сторінка учасника Танців із зірками давно не пестрить спільними фотографіями з дружиною, а зі своєю партнеркою на підлозі Ілоною Гвоздьовою - навпаки, фотографій достатньо.

Нікітюк чи Гвоздьова? На кого Остапчук може змінити мою дружинуВолодимир Остапчук та Ілона Гвоздева на Танцях з зірками (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

До речі, в одному з інтерв'ю Гвоздьова натякнула, що її чоловік ревнує її до Остапчука. "У 2009 році я прийшла до проекту"Танцюють всі". Пройшов його повністю, чоловік в кінці проекту вийшов і сказав:" Ну, нарешті. Все закінчено. "Але на той момент, 10 років тому, він не знав, що все це тільки почалося", - сказала Гвоздева.

Коли партнерів на сцені запитали, чи є між ними стосунки, Ілона жартома відповіла, що роман у них лише зі сценою та з суддями.

Однак також не варто забувати про Лесю Нікітюк, до якої Володимир Остапчук прийшов на прем’єру шоу "ЛеМаршрутка" без дружини.

Нікітюк чи Гвоздьова? На кого Остапчук може змінити мою дружинуЛеся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

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