Остапчук "вляпался" в скандал из-за публичной ревности молодой жены
На днях Владимир Остапчук отправился с 22-летней женой в ее родной город Кропивницкий, чтобы провести там открытие детского сада. Закончилось все сценой ревности, которую публично устроила избранница ведущего.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал BespaLOVmedia.
Что известно о скандале
Блогеру Богдану Беспалову прислали видео, на котором женщина, которая присутствовала на мероприятии, рассказывает, что девушки хотели сфотографироваться с Владимиром, взять его слегка за руку или обнять. Но молодая жена звезды всячески останавливала их попытки это сделать.
Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Когда тебе 36, а до тебя д******ется 22-летняя. Даже не представляла, что так можно испортить впечатление не собой, а поведением своей жены. Может, это такой пиар у Остапчука..." - сказала женщина.
Также она вспомнила, что Екатерина Полтавская оскорбляла других девушек "кропивницким б*лом" и просила их трогать своих мужчин, а не ее.
Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Блогер прокомментировал этот ролик, назвав такое поведение девушки "детским садом".
"Детский сад. Как минимум, эти мамочки, которые хотели сфотографироваться с Владимиром - они замужем. Именно поэтому у них есть дети. Это такой стыд. У меня в голове не укладывается, какой вид это могло иметь. Может она локтями расталкивала и говорила: "Эй, не подходите, это мой муж. Вы - кропивницкое б*дло". Какой вид это мало? Кать, тебе самой не смешно?" - высказался Беспалов.
Беспалов добавил, что Екатерина "похоронит" карьеру своего любимого, если будет себя так вести.
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