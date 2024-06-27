Остапчук попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы: он попытался оправдаться

Шоумен Владимир Остапчук попал в очередной скандал. На этот раз его обвиняют в "отмазывании" в ТЦК. Артист уже отреагировал на обвинения и попытался все опровергнуть.

Что известно о скандале с Остапчуком и ТЦК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему шоумена начали хейтить

Так, фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда разместил пост, в котором рассказал, что проходил ВЛК вместе с Остапчуком. Они встретились 19 июня в поликлинике.

Байда и Остапчук (скриншот)

"Я спросил его: "тебя тоже упаковал патруль полиции?". Он сказал, что "нет, я сам пришел". Я рассказал ему историю, что я и еще несколько людей доехали сюда с трудом, потому что по дороге в поликлинику у работников полиции неоднократно ломался автомобиль из-за чего мы добирались на трех разных", - начал свой рассказ Байда.

"Зачем он мне ответил, что слышал это в рации полицейских (здесь выводы делайте сами). Он единственный, кто проходил ВВК с сопровождением полиции и хвастался мне, что проходит все без очередей, хотя на самом деле это должно быть доступным для всех. Пройдя экспресс ВВК нас всех повезли в Шевченковский ТЦК, в том числе и Остапчука (в общей сложности нас было 7)", - добавил он.

Далее, по словам артиста, он, Остапчук и другие мужчины приехали в ТЦК. Там им сказали, что они не вернутся домой. У Байды началась паника, а шоумен якобы говорил, что "выбора нет и все должны служить".

Байда и Остапчук (фото: instagram.com/ouratlanticofficial)

Затем мужчины сидели в автобусе и ждали, когда их увезут в распределительный пункт. Но Остапчука с ними уже не было. А уже в казарме Байда услышал информацию о том, что шоумен якобы звонил по телефону другу из Верховной Рады, а потому ему "дали отсрочку на месяц".

"Я не пытаюсь разрушить кому-то жизнь, но такой беспредел и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые, несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации, все равно готовы защищать Украину от врага", - резюмировал Байда.

Пост Байды (скриншот)

Как отреагировал Остапчук

Когда посты Байды начали "вируситься", шоумену пришлось отреагировать. Он опубликовал немало Stories с пояснениями. Также он ответил на слова Байды.

"Думаю, надо объяснить. Он спросил, чем мы отличаемся. Только тем, что я не обновлял данные, а становился на учет. Из-за того, что когда-то я уезжал жить в Канаду, я был снят с учета", - заявил Остапчук.

По его словам, 18 мая он получил повестку на обновление данных. Затем он пошел в ТЦК, но ему сказали идти в Центр по его месту прописки.





Остапчук ответил на обвинения (скриншоты)

Также шоумен прикрепил скриншоты с мобильного приложения "Резерв+", в котором отмечались даты его визитов в ТЦК.

Stories Остапчука (скриншоты)

В настоящее время шоумен утверждает, что он продолжает заниматься ситуацией и сбором всех необходимых документов.

Остапчук объяснил, почему еще не прошел ВВК (скриншоты)

После этого артист гневно высказался о постах Байды. Он заявил, что певец "лжет".

"Как же за**ало, что сейчас любой тип может написать пост с 0 доказательств на любую тему, а я должен оправдываться. Все доказательства предоставил", - пишет Остапчук.

Stories Остапчука (скриншот)