Остапчук скасував весілля з новою коханою: страшенно прикро

Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Володимир Остапчук та Христина Горняк скасували весілля напередодні урочистості

Володимир Остапчук і його наречена Христина Горняк скасували весілля через коронавірус. Напередодні COVID-19 запідозрили у коханої шоумена, а сам Остапчук зліг із пневмонією. І хоча ПЛР-тест дав негативний результат, дівчина впевнена, що коронавірус у них таки є.

Христина написала в Instagram сьогодні, 9 вересня, що "зараз весілля не буде".

Дівчина каже, що за ці дні "пройшла всі етапи: образу, психи, відторгнення, прийняття і позитивний настрій".

Наречена шоумена підозрювала, що святкуванню весілля настає кінець, ще коли їх підкосила хвороба.

"Стало страшенно прикро, що ось як і чому я. Був вже спланований дівич-вечір, ось прям післязавтра ми повинні були їхати з моїми подругами, у Вови був спланований свій чоловічий вечір" - розповідає Христина.

Володимир Остапчук та Христина Горняк скасували весілля (фото: instagram.com/kristygor)

Попри те, що все в житті пішло не так, Христина впевнена, що у них попереду буде "найкрасивіше і душевне весілля". А поки що час подумати про своє здоров'я.

Також у соцмережах дівчина розповіла, що запалення легенів у неї немає, але був типовий для коронавіруса симптом - втрата нюху, а також кілька днів тому виникло першіння в горлі.

Після лікування Гоняк і Остапчук мають намір здати повторний тест на коронавірус.

Нагадаємо, що про розставання Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко стало відомо в жовтні 2019 року. Вони прожили разом 12 років та виховують двох дітей.

Вже скоро шоумен оголосив про стосунки з Христиною Горняк, вони швидко з'їхалися і оголосили про одруження у серпні 2020-го.