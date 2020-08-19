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Остапчук знову одружується: вона сказала "так"!

Середа 19 серпня 2020 22:12
Остапчук знову одружується: вона сказала "так"!
Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Styler

Володимир Остапчук та Христина Горняк вирішили одружитися

Володимир Остапчук одружується на Христині Горняк - популярний український телеведучий зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.

Дівчина вже відповіла шоумену згодою, про що Остапчук розповів у своєму Instagram в сторіс.

Також 35-річний актор і ведучий 19 серпня опублікував фото з нареченою - пара на яхті в Стамбулі радіє і ніжно обіймається.

Остапчук знову одружується: вона сказала &quot;так&quot;!

Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Треба сказати, що Володимир зробив пропозицію коханій у річницю знайомства з Горняк - вони зустріли один одного рівно рік тому.

Остапчук знову одружується: вона сказала &quot;так&quot;!

Володимир Остапчук та Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Нещодавно Остапчук став офіційно холостим, і його розлучення з дружиною Оленою Войченко супроводжувався гучними скандалами. Як виявилося, ходити в такому статусі Остапчуку доведеться зовсім не довго.

Обраниця телеведучого нотаріус Катерина Горняк вже познайомилася з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу - 7-річною донькою Емілією і 2-річним сином Еваном-Олександром.

Володимир подарував своїй обраниці розкішний позашляховик Range Rover, про який красуня мріяла цілих 10 років.

До цього Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.

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