Последний раз звонил 25 февраля: родные военнопленного Николая Дубоноса уже 8 месяцев ничего не знают о его судьбе

Николай Дубонос - военный связист из 58 бригады. Родом из Конотопа Сумской области. В плен к оккупантам он попал 24 февраля - в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор его семья ничего о нем не знает. 25 февраля он позвонил матери и коротко сообщил, что в плену.

Семья военного связиста Николая Дубоноса живет в Конотопе. Ему сейчас 28 лет и дома его ждет мама и 8-летний брат. Ольга Удод признается, что сначала не сообщала младшему сыну о том, что Николай попал в плен.

"Я долго не говорила младшему сыну, что его брат в плену, а когда он узнал, знаете, как тяжко, когда твой ребенок идет брата спасать? Его дважды за калиткой ловила с его рюкзаком, с его автоматом игрушечным", - объяснила мама военнопленного.

Сейчас 8-летний Егор уже понимает, что брат в плену. Он говорит, что Николай добрый, он семью защищал и всех любил. А сейчас он где-то сидит привязанный к стулу, но непонятно где.

Фото: 8-летний Егор хотел идти спасать брата (Суспільне)

Николай 2 февраля поехал в командировку на пограничный пост "Бачевск". Больше она его не видела. 24 февраля Ольга не находила себе места, пыталась дозвониться сыну.

"В 5 утра я вскочила, уже не спала, на сердце была тревога. И тут я включила телевизор и там началось - новости. Я очень ждала звонка от сына. Но я боялась ему первой звонить, чтобы ему, не дай Бог, не навредить. 25-го я начала звонить ему на все три номера, они были заблокированы. И 25-го в 16:30, помню, как сейчас, он мне позвонил и сказал: мамуля, только не переживай, я в плену", - рассказывает Ольга Удод.

Больше сын не звонил, и женщина обращалась к руководству части, где он служил, в Координационный штаб по вопросам военнопленных в Киеве, в Международный Красный Крест, но никакой информации не получила.

Фото: Мама Николая - Ольга Удод (Суспільне)

Неутешительные новости она получила от товарищей Николая, которых освободили из плена.

"Я ничего не знаю. Знаю единственное, что, по словам (бывших военнопленных) - у него был отморожен живот, и сейчас, я случайно узнала, что пальцы от осколков были разбиты, и на пальцах, и на руках, наложен гипс", - добавила мама военного.

Фото: Николай Дубонос (архив матери)

Николай до войны получил образование звукорежиссера и мечтал о творческой карьере, но все его планы разрушила война. По словам матери, он играл на музыкальных инструментах - 8 лет на баяне и год на саксофоне.

"Сначала думала из дома сбегу, пока он учился на саксофоне играть, а потом так красиво, хорошо. Его приглашали в театр, в Киеве, звукорежиссером. Планы строил на жизнь…", - добавила Ольга.