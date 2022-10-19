Посадили за фото фразы "Слава Украине". Из трехлетнего плена освободили известную активистку Людмилу Гусейнову

Людмила Гусейнова из Новоазовска провела в донецком СИЗО три года и 13 дней. Известную активистку российские оккупанты задержали за посты в социальных сетях. Ее освободили из плена в рамках "женского обмена" 17 октября.

Людмила вместе с мужем еще в 2014 году осталась на оккупированной Россией территории Донецкой области. Она помогала семьям и детям, которые оказались в тяжелых обстоятельствах и не скрывала свою проукраинскую позицию.

В 2019 году ее задержали прямо на рабочем месте. На Гусейнову донесли "коллеги" и причиной ареста стали еще и ее посты в социальных сетях. Муж Людмилы услышал ее голос в телефоне 17 октября - ее освободили в рамках "женского обмена" 17 октября вместе с еще 12 гражданскими.

На ее доме долго висел украинский флаг

Людмила Гусейнова работала инженером по технике безопасности на птицефабрике в Новоазовске. Когда Россия вторглась на территорию Донецкой области, она с мужем решила не уезжать и по сути взяла на себя функции "детского омбудсмена" на оккупированной территории.

Она занималась детьми из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Люда была всегда отчаянной. Во-первых, она осталась в Новоазовске. Долгое время над их домом висел сине-желтый флаг. Потом из соображений безопасности его сняли. Могла идти по селу и здороваться: Добрий день. Даже коллеги из-за этого пожаловались на нее директору", - рассказала ее подруга Лина Кущ.

Гусейнова вместе с единомышленниками находила ресурсы в Украине и за границей, чтобы помочь детям в Новоазовске и в окрестных селах.

"Помню, как перед Новым годом мы подписывали детям с оккупированной территории открытки. Это было очень трогательно. А мы получили оттуда детские рисунки. Когда Люда привозила что-то для детей, говорила: это вам от Украины", - рассказывает Лина Кущ.

Фото: Людмила Гусейнова до плена

Для Людмилы было важно, чтобы дети на оккупированных территориях сохраняли связь с Украиной и знали, что они украинцы и их поддерживают.

Лина Кущ говорит, что она была "неформальным омбудсменом" детей на оккупированных территориях. Но она при этом была одна и поддержать ее было некому.

"Слава Украине!" на песке

Как рассказал Дмитрий Пархоменко, Людмилу забрали с работы в октябре 2019 года. Ей даже разрешили вернуться домой и взять необходимые вещи.

А потом она просто исчезла. Мужу знакомые говорили, что через 4-5 дней все решится. Но этого не произошло, и он понятия не имел, где Людмила.

Почти месяц Пархоменко безрезультатно пытался найти жену во всех инстанциях оккупационных властей. А потом выехал на подконтрольную Украине территорию. В Киеве он обратился в полицию и СБУ - написал заявления.

Позже выяснилось, что Людмилу Гусейнову обвиняли в шпионаже, экстремизме и предательстве. Муж рассказал, что все обвинения были на основании постов в социальных сетях, фотографиях с надписью: "Слава Украине" на песке, на основании нескольких свидетельств людей о том, что она помогает украинцам и презирает оккупантов "ДНР".

Арест Людмилы стал шоком для ее друзей. Месяц ее содержали в печально известной тюрьме "Изоляция" в Донецке, откуда регулярно возили на допросы. А потом перевели в СИЗО.

Как говорит Лина Кущ, это было определенной победой, так как на оккупированных территориях СИЗО - это определенные правила и гарантия, что человек не исчезнет, как в других местах содержания.

Для себя Людмила ничего не просила, но просила опекать детей в бывшем сельском интернате в Новоазовском районе.

В 2021 году Гусейнова (Пархоменко - по мужу) стала лауреаткой Национальной правозащитной премии - заочно.

Лина Кущ отмечает, что Людмила за детей готова была идти напролом, даже сквозь угрозы. Она за них просто воевала.

В плену - 3 года и 13 дней

17 октября Дмитрию Пархоменко позвонили и сообщили, что его жена Людмила возвращается домой в рамках обмена пленными. А потом Людмила ему позвонила сама.

Сейчас она находится в Днепре и проходит медицинское обследование. Дмитрий с нетерпением ждет встречу с женой, и понимает, что спешить сейчас не нужно.

"Все закончилось хорошо. Слава Богу. Хуже уже не будет", - добавляет он.

Фото: Людмила Гусейнова проходит медицинское обследование в Днепре (Лина Кущ)