Медик Виктория з "Азовстали" не может встретиться с дочкой Алисой: ищет глазами пятилетних девочек на улице

Медик Виктория Обидина, которая вернулась в Украину после плена , не может встретиться с дочкой Алисой. Девочка была вместе с ней в бункере, но во время эвакуации ребенок уехал в Киев, а маму взяли в плен.

Почему Виктория не может сейчас обнять маленькую дочку, рассказали в ТСН.

Виктория Обидина вернулась домой во время большого женского обмена. Медик с "Азовстали" попала в плен оккупантов еще весной. Несколько месяцев она вместе с дочкой провела в бункерах завода, и они попытались эвакуироваться.

Но с дочкой ее разлучили в одном из так называемых фильтрационных пунктов - Обидина попала в колонию, а ее 5-летняя Алиса добралась до Киева.

Девочку обнаружили в автобусе совершенно одну и связались с родственниками - Алису отдали бабушке. Вместе с внучкой она выехала в Польшу, где находится на данный момент.

Именно поэтому Виктория сейчас не может обнять свою дочку. Девочка по видеосвязи рассказывает маме о любимых игрушках, какие польские слова она уже выучила и о том, что у нее выпал первый молочный зуб.

"Все пропустила, полгода ее жизни пропустила. Пропустила первые зубчики, которые выпали. Она вытянулась, выросла. Стала такая взрослая", - говорит Обидина.

Виктория призналась, что на улицах Киева глазами ищет 5-летних девочек. Почти 6 месяцев она не знала о судьбе своей дочери.

До войны Обидина работала в военном госпитале медсестрой. После полномасштабного вторжения России ее перевели в бункер "Азовсталь" вместе с дочкой - там она продолжала работать медсестрой и помогала раненным. Маленькая Алиса ей помогала.

"Она ходила и раздавала раненым таблетки - это сокращало мою работу на час", - вспоминает Виктория.

Алиса о времени в бункере говорит неохотно, вспоминает, что там было холодно и темно. А еще признается, что не понимала, почему кашу наливали в стакан, а не в тарелку.

"Однажды она спросила: "Это что, наш последний день?" Я понимала, что это - наш последний день, но ребенку не скажешь об этом", - добавляет женщина.

7 мая Виктория и Алиса поехали на эвакуацию гражданских. Мама фильтрацию не прошла - оккупанты знали, что она военный медик. Ей сказали, что ее заберут в плен, а дочку отдадут в детский дом.

Чтобы спасти Алису, Виктория в лагере для беженцев отдала ребенка малознакомой женщине Валерии. Та согласилась довезти девочку до Запорожья.

Единственное, что знала Обидина о судьбе дочери - это то, что Алиса добралась благополучно до Запорожья. Встретилась ли она с родными - она не знала.

Виктория находилась в колонии в Еленовке, и она просила, чтобы ей позволили позвонить родителям все полгода, что там находилась. Такой звонок ей разрешили сделать только в конце 5 месяца в плену - так она узнала, что Алиса с родными и в безопасности.

В плену у украинских женщин не было абсолютно ничего - ни воды, ни еды, ни одежды. На них все время давили психологически и ежедневно говорили, что в Украине о них забыли. А еще о том, что женщины из плена никому не нужны - их не на кого менять.

Виктория признается, что день, когда ее и еще 107 женщин вернули домой в рамках обмена - стал ее самым счастливым днем в жизни.

Поехать к дочери Алисе прямо сейчас Обидина не может - ей нужно заново сделать все документы, в том числе и загранпаспорт. А еще пройти реабилитацию. Поэтому встреча ранее, чем через месяц не состоится.

Оставаться в Польше Виктория не планирует. Она хочет обнять родных, немного отдохнуть, забрать Алису и вернуться в Украине. Сейчас она планирует сделать дочке настоящий сюрприз и в уме в сотый раз прокручивает встречу с дочкой.

"Она будет бежать мне навстречу, будут объятия и много слез", - описывает медик.

А пока она по телефону обещает Алисе, что нужно подождать еще совсем немного.

"Я очень тебя люблю, мы вскоре встретимся с тобой и больше никогда не расстанемся", - говорит она дочери.