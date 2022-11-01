Останній раз дзвонив 25 лютого: рідні військовополоненого Миколи Дубоноса вже 8 місяців нічого не знають про його долю

Микола Дубонос – військовий зв'язківець із 58 бригади. Родом із Конотопу Сумської області. У полон до окупантів він потрапив 24 лютого - у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу його сім'я нічого про нього не знає. 25 лютого він зателефонував матері та коротко повідомив, що у полоні.

Мама Миколи розповіла про свого сина та його історію для " Суспільне ".

Сім'я військового зв'язківця Миколи Дубоноса мешкає у Конотопі. Йому зараз 28 років і вдома на нього чекає мама та 8-річний брат. Ольга Удод зізнається, що спочатку не повідомляла молодшому синові, що Микола потрапив у полон.

"Я довго не говорила молодшому синові, що його брат у полоні, а коли він дізнався, знаєте, як тяжко, коли твоя дитина йде брата рятувати? Його двічі за хвірткою ловила з його рюкзаком, з його іграшковим автоматом", - пояснила мама військовополоненого. .

Наразі 8-річний Єгор уже розуміє, що брат у полоні. Він каже, що Микола добрий, він сім'ю боронив і всіх любив. А зараз десь сидить прив'язаний до стільця, але незрозуміло де.

Фото: 8-річний Єгор хотів іти рятувати брата (Суспільне)

Микола 2 лютого поїхав у відрядження на прикордонний пункт "Бачівськ". Більше вона його не бачила. 24 лютого Ольга не знаходила собі місця, намагалася додзвонитися до сина.

"О 5 ранку я схопилася, вже не спала, на серці була тривога. І тут я ввімкнула телевізор і там почалося - новини. Я дуже чекала дзвінка від сина. Але я боялася йому першою дзвонити, щоб йому, не дай Боже, не нашкодити. 25-го я почала телефонувати йому на всі три номери, вони були заблоковані. Й 25-го, о 16:30, пам'ятаю, як зараз, він мені подзвонив та сказав: мамцю, тільки не переживай, я в полоні", - розповідає Ольга Удод.

Більше син не дзвонив, і жінка зверталася до керівництва частини, де він служив, до Координаційного штабу з питань військовополонених у Києві, до Міжнародного Червоного Хреста, але жодної інформації не отримала.

Фото: Мама Миколи - Ольга Удод (Суспільне)

Невтішні новини вона отримала від товаришів Миколи, яких звільнили з полону.

"Я нічого не знаю. Знаю єдине, що, за словами (колишніх військовополонених) - у нього був відморожений живіт, і зараз, я випадково дізналася, що пальці від уламків були розбиті, і на пальцях, і на руках, накладений гіпс", – додала мама військового.

Фото: Микола Дубонос (архів матері)

Микола до війни здобув освіту звукорежисера та мріяв про творчу кар'єру, але всі його плани зруйнувала війна. За словами матері, він грав на музичних інструментах – 8 років на баяні та рік на саксофоні.

"Спочатку думала з хати втечу, поки він навчався на саксофоні грати, а потім так гарно, добре. Його запрошували до театру, у Києві, звукорежисером. Плани будував на життя…", - додала Ольга.