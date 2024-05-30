Последний звонок 2024: красивые короткие поздравления для школьников и учителей

Поздравление выпускников с праздником последнего звонка

Поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!

***

С последним звонком! Не бойся трудностей, верь в свои мечты и стремись к ним. Пусть жизнь будет полна интересных приключений, новых открытий и счастливых моментов!

***

Школьные годы пролетели, как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!

От выпускников - учителям

Низкий поклон вам, уважаемые учителя! Благодарим вас за ваш ежедневный труд, за знание и мудрость, за терпение и понимание. Вы - наши наставники, вторые родители, без которых невозможно представить школьную жизнь.

***

От всего сердца благодарим вас за ваш неоценимый вклад в жизнь каждого из нас! Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии, новых свершений и успехов в вашем благородном деле!

***

Пусть ваши ученики всегда вспоминают вас с теплом и благодарностью! Желаем вам вдохновения, творчества, новых идей и благодарных учащихся!

От родителей - учителям

Вы - настоящие мастера своего дела! Благодаря вам наши дети учатся, развиваются, становятся лучше.

***

Спасибо вам за то, что вы вкладываете свою душу в каждого ученика! Желаем вам творческого вдохновения, успехов в работе и личного счастья!

***

Пусть ваша профессиональная деятельность всегда будет наполнена радостью и плодотворными результатами! Спасибо вам за ваш важный и самоотверженный труд!

***

Вы - пример для подражания! Спасибо вам за то, что вы учите наших детей не только знаниям, но и важным жизненным ценностям.

***

Желаем вам крепкого здоровья, терпения, оптимизма и новых свершений! Пусть каждый день приносит вам радость и новые достижения!

Поздравление школьников с праздником (от родителей и родных)

Пусть этот последний звонок станет для тебя незабываемым праздником! Желаю веселых каникул, новых впечатлений и незабываемых моментов!

***

Мы гордимся тобой! Ты так многому научился и достиг. Верим, что впереди тебя ждет много успехов и побед!

***

Всегда помни о том, что ты уникален и неповторим. Не бойся быть собой, иди к своим целям и никогда не сдавайтесь!

***

Пусть этот день подарит вам заряд позитива и хорошего настроения! Веселых каникул и незабываемых впечатлений!

***

Ты – наша гордость и радость! Желаем счастливых и успешных каникул!

Стихотворные поздравления с последним звонком

Школа, прощай! Ми йдемо у світ,

Нових знань та пригод шукати.

Затишок твій і мудрий твій слід

Будемо завжди пам'ятати.

***

Дякуємо, вчителі, за науку,

За турботу, ласку й розуміння.

Щоб не знали ви ніколи розпуки,

І не гасло для вас світло натхнення.

***

Закінчення школи - важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

***

З останнім дзвоником вітаю,

Удачі й радості бажаю.

Щоб натхнення не покидало,

А лиш успіх в житті дарувало!