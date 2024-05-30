Последний звонок 2024: красивые короткие поздравления для школьников и учителей

31 мая в большинстве школ Украины звучит последний звонок. Этот праздник знаменует завершение учебного года и начало нового этапа в жизни тысяч школьников. Вместе с тем этот день полон эмоций: радости от окончания школы, грусти по друзьям и учителям, а для 11-классников - еще и волнение перед будущим.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления в стихах и прозе, которые можно отправить детям и учителям в праздник последнего звонка.
Поздравляю с последним звонком! Пусть этот день станет для тебя началом нового, интересного и успешного пути. Желаю крепких знаний, уверенности в своих силах, мудрых решений и ярких достижений!
***
С последним звонком! Не бойся трудностей, верь в свои мечты и стремись к ним. Пусть жизнь будет полна интересных приключений, новых открытий и счастливых моментов!
***
Школьные годы пролетели, как птицы! Но впереди тебя ждет еще много интересного. Желаю счастливой студенческой жизни, верных друзей, успешной карьеры и безграничного вдохновения!
Низкий поклон вам, уважаемые учителя! Благодарим вас за ваш ежедневный труд, за знание и мудрость, за терпение и понимание. Вы - наши наставники, вторые родители, без которых невозможно представить школьную жизнь.
***
От всего сердца благодарим вас за ваш неоценимый вклад в жизнь каждого из нас! Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии, новых свершений и успехов в вашем благородном деле!
***
Пусть ваши ученики всегда вспоминают вас с теплом и благодарностью! Желаем вам вдохновения, творчества, новых идей и благодарных учащихся!
Вы - настоящие мастера своего дела! Благодаря вам наши дети учатся, развиваются, становятся лучше.
***
Спасибо вам за то, что вы вкладываете свою душу в каждого ученика! Желаем вам творческого вдохновения, успехов в работе и личного счастья!
***
Пусть ваша профессиональная деятельность всегда будет наполнена радостью и плодотворными результатами! Спасибо вам за ваш важный и самоотверженный труд!
***
Вы - пример для подражания! Спасибо вам за то, что вы учите наших детей не только знаниям, но и важным жизненным ценностям.
***
Желаем вам крепкого здоровья, терпения, оптимизма и новых свершений! Пусть каждый день приносит вам радость и новые достижения!
Пусть этот последний звонок станет для тебя незабываемым праздником! Желаю веселых каникул, новых впечатлений и незабываемых моментов!
***
Мы гордимся тобой! Ты так многому научился и достиг. Верим, что впереди тебя ждет много успехов и побед!
***
Всегда помни о том, что ты уникален и неповторим. Не бойся быть собой, иди к своим целям и никогда не сдавайтесь!
***
Пусть этот день подарит вам заряд позитива и хорошего настроения! Веселых каникул и незабываемых впечатлений!
***
Ты – наша гордость и радость! Желаем счастливых и успешных каникул!
Школа, прощай! Ми йдемо у світ,
Нових знань та пригод шукати.
Затишок твій і мудрий твій слід
Будемо завжди пам'ятати.
***
Дякуємо, вчителі, за науку,
За турботу, ласку й розуміння.
Щоб не знали ви ніколи розпуки,
І не гасло для вас світло натхнення.
***
Закінчення школи - важливий етап,
Та ти, випускник, свою долю не квап!
Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.
Чекають від долі нехай подарунки!
Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,
Де складно було, з часом стане хай просто.
Бажаємо шлях свій скоріше знайти
Й омріяних цілей в житті досягти!
***
З останнім дзвоником вітаю,
Удачі й радості бажаю.
Щоб натхнення не покидало,
А лиш успіх в житті дарувало!
Ранее мы писали о том, когда начнутся летние каникулы в школах Украины, сколько будут продолжаться и будут ли работать пришкольные лагеря.
А еще рассказывали, кто из детей имеет право на льготные путевки в летние лагеря.
При написании материала использовались следующие источники: сайты "ПоздравОК" и "Мала Сторінка".