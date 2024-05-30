Останній дзвоник 2024: красиві короткі привітання для школярів і вчителів

31 травня у більшості шкіл України звучить останній дзвоник. Це свято знаменує завершення навчального року та початок нового етапу в житті тисяч школярів. Разом з тим цей день сповнений емоцій: радості від закінчення школи, сум за друзями та вчителями, а для 11-класників - ще й хвилювання перед майбутнім.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання у віршах і прозі, які можна відправити дітям і учителям в свято останнього дзвоника.
Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!
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З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!
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Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!
Низький уклін вам, шановні вчителі! Дякуємо вам за вашу щоденну працю, за знання та мудрість, за терпіння та розуміння. Ви - наші наставники, другі батьки, без яких неможливо уявити шкільне життя.
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Від щирого серця дякуємо вам за ваш неоціненний внесок у життя кожного з нас! Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень та успіхів у вашій благородній справі!
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Нехай ваші учні завжди згадують вас з теплом та вдячністю! Бажаємо вам натхнення, творчості, нових ідей та вдячних учнів!
Ви - справжні майстри своєї справи! Завдяки вам наші діти вчаться, розвиваються, стають кращими.
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Дякуємо вам за те, що ви вкладаєте свою душу в кожного учня! Бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у роботі та особистого щастя!
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Нехай ваша професійна діяльність буде завжди наповнена радістю та плідними результатами! Дякуємо вам за вашу важливу та самовіддану працю!
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Ви - приклад для наслідування! Дякуємо вам за те, що ви вчите наших дітей не лише знанням, але й важливим життєвим цінностям.
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Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, оптимізму та нових звершень! Нехай кожен день приносить вам радість та нові здобутки!
Нехай цей останній дзвоник стане для тебе незабутнім святом! Бажаю веселих канікул, нових вражень та незабутніх моментів!
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Ми пишаємося тобою! Ти вже так багато чого навчився та досягнув. Віримо, що попереду тебе чекає ще багато успіхів та перемог!
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Завжди пам'ятай про те, що ти унікальний та неповторний. Не бійся бути собою, йди до своїх цілей і ніколи не здавайтеся!
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Нехай цей день подарує вам заряд позитиву та гарного настрою! Веселих канікул та незабутніх вражень!
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Ти - наша гордість та радість! Бажаємо щасливих та успішних канікул!
Школа, прощай! Ми йдемо у світ,
Нових знань та пригод шукати.
Затишок твій і мудрий твій слід
Будемо завжди пам'ятати.
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Дякуємо, вчителі, за науку,
За турботу, ласку й розуміння.
Щоб не знали ви ніколи розпуки,
І не гасло для вас світло натхнення.
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Закінчення школи - важливий етап,
Та ти, випускник, свою долю не квап!
Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.
Чекають від долі нехай подарунки!
Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,
Де складно було, з часом стане хай просто.
Бажаємо шлях свій скоріше знайти
Й омріяних цілей в житті досягти!
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З останнім дзвоником вітаю,
Удачі й радості бажаю.
Щоб натхнення не покидало,
А лиш успіх в житті дарувало!
Раніше ми писали про те, коли почнуться літні канікули в школах України, скільки триватимуть і чи будуть працювати пришкільні табори.
А ще розповідали, хто з дітей має право на пільгові путівки до літніх таборів.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "ПоздравОК" і "Мала Сторінка".