Останній дзвоник 2024: красиві короткі привітання для школярів і вчителів

Привітання випускників зі святом останнього дзвоника

Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!

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З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!

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Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!

Від випускників - вчителям

Низький уклін вам, шановні вчителі! Дякуємо вам за вашу щоденну працю, за знання та мудрість, за терпіння та розуміння. Ви - наші наставники, другі батьки, без яких неможливо уявити шкільне життя.

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Від щирого серця дякуємо вам за ваш неоціненний внесок у життя кожного з нас! Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень та успіхів у вашій благородній справі!

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Нехай ваші учні завжди згадують вас з теплом та вдячністю! Бажаємо вам натхнення, творчості, нових ідей та вдячних учнів!

Від батьків - вчителям

Ви - справжні майстри своєї справи! Завдяки вам наші діти вчаться, розвиваються, стають кращими.

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Дякуємо вам за те, що ви вкладаєте свою душу в кожного учня! Бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у роботі та особистого щастя!

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Нехай ваша професійна діяльність буде завжди наповнена радістю та плідними результатами! Дякуємо вам за вашу важливу та самовіддану працю!

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Ви - приклад для наслідування! Дякуємо вам за те, що ви вчите наших дітей не лише знанням, але й важливим життєвим цінностям.

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Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, оптимізму та нових звершень! Нехай кожен день приносить вам радість та нові здобутки!

Привітання школярів зі святом (від батьків і рідних)

Нехай цей останній дзвоник стане для тебе незабутнім святом! Бажаю веселих канікул, нових вражень та незабутніх моментів!

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Ми пишаємося тобою! Ти вже так багато чого навчився та досягнув. Віримо, що попереду тебе чекає ще багато успіхів та перемог!

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Завжди пам'ятай про те, що ти унікальний та неповторний. Не бійся бути собою, йди до своїх цілей і ніколи не здавайтеся!

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Нехай цей день подарує вам заряд позитиву та гарного настрою! Веселих канікул та незабутніх вражень!

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Ти - наша гордість та радість! Бажаємо щасливих та успішних канікул!

Віршовані привітання з останнім дзвоником

Школа, прощай! Ми йдемо у світ,

Нових знань та пригод шукати.

Затишок твій і мудрий твій слід

Будемо завжди пам'ятати.

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Дякуємо, вчителі, за науку,

За турботу, ласку й розуміння.

Щоб не знали ви ніколи розпуки,

І не гасло для вас світло натхнення.

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Закінчення школи - важливий етап,

Та ти, випускник, свою долю не квап!

Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.

Чекають від долі нехай подарунки!

Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,

Де складно було, з часом стане хай просто.

Бажаємо шлях свій скоріше знайти

Й омріяних цілей в житті досягти!

***

З останнім дзвоником вітаю,

Удачі й радості бажаю.

Щоб натхнення не покидало,

А лиш успіх в житті дарувало!