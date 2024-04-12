Бесплатные путевки в детские лагеря: кто сможет получить в 2024 году

Кабинет министров расширил список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в Артек. Для этого был изменен порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки.

Кто сможет получить в 2024 году бесплатные путевки в детский лагерь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Добавим, что в каждом регионе выделяют ограниченное количество путевок в местные и общеукраинские лагеря. Чтобы получить такую путевку, нужно обращаться непосредственно в местные управления социальной защиты и предоставить необходимые документы.

В Минреинтеграции отметили, что такие изменения позволят оздоровить большее количество детей ВПЛ.

Кроме того, получать бесплатные путевки в детские лагеря имеют право:

Теперь получить бесплатные путевки для оздоровления могут получить:

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