ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бесплатные путевки в детские лагеря: кто сможет получить в 2024 году

Пятница 12 апреля 2024 15:02
UA EN RU
Бесплатные путевки в детские лагеря: кто сможет получить в 2024 году Кто сможет получить бесплатные путевки в детский лагерь в 2024 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кабинет министров расширил список категорий детей, которые смогут получить бесплатные путевки в Артек. Для этого был изменен порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки.

Кто сможет получить в 2024 году бесплатные путевки в детский лагерь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Теперь получить бесплатные путевки для оздоровления могут получить:

  • Дети участников боевых действий, в том числе добровольцев
  • Дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц
  • Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица и получающие пособие на жительство ВПЛ
  • Отмечается также, что половина выделенных путевок в Международный детский центр (МДЦ) "Артек" предусмотрена для детей, живущих на территории активных боевых действий.

Кроме того, получать бесплатные путевки в детские лагеря имеют право:

  • Дети-сироты, лишенные родительской опеки
  • Родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа
  • Дети из малообеспеченных семей
  • Дети, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мер национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.

В Минреинтеграции отметили, что такие изменения позволят оздоровить большее количество детей ВПЛ.

Добавим, что в каждом регионе выделяют ограниченное количество путевок в местные и общеукраинские лагеря. Чтобы получить такую путевку, нужно обращаться непосредственно в местные управления социальной защиты и предоставить необходимые документы.

Раньше мы писали о том, как выбрать самый лучший лагерь для ребенка.

А еще рассказывали о том, как в Украине изменят правила усыновления и опеки детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Детский лагерь Дети
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит