Когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году: даты и сроки по областям

Уже скоро начнутся летние каникулы в школах Украины. Однако из-за постоянных обстрелов график отдыха школьников различается в зависимости от областей и ситуации в городах.

При написании материала использовались источники: сайты департаментов образования и науки облгосадминистраций, Министерство образования и науки Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будут летние каникулы в школах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы и других регионах страны.

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Когда будут летние каникулы в школах Киева

Как сообщили в КГГА, последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая. Для подготовки к НМТ учебным заведениям рекомендовано применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классного-урочного обучения на индивидуализированно-групповое.

С 31 мая по 7 июня - будут выдавать свидетельство о получении начального образования

С 13 по 19 июня - свидетельства о получении базового среднего образования

С 20 по 26 июня - свидетельство о получении полного среднего образования

Даты летних каникул определены постановлением правительства от 28 июля 2023 г. №708. Минобразования рекомендует местным властям и школам самостоятельно определять дату последнего звонка и летних каникул.

Летние каникулы по рекомендации МОН начнутся 29 июня и продлятся до 1 сентября. В июне в школах продлится аттестация и так называемые компенсаторные занятия, которые были созданы для преодоления образовательных потерь. Однако каждая школа устанавливает график обучения для детей по собственному усмотрению.

Когда летние каникулы в Харькове

В Харькове с точными датами летних каникул еще не определились, но ориентировочно последние звонки пройдут 31 мая. В начале июня будет выделено время для дополнительных занятий, чтобы преодолеть образовательные потери.

Каникулы начнутся с 29 июня и продлятся до 1 сентября.

Когда летние каникулы будут во Львове

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, точный график выхода на каникулы всех школ пока неизвестен, однако традиционно каникулы начнутся в начале июня. Часть школ планирует отпустить детей на отдых сразу после 31 мая, часть - от 7 июня. Последний звонок планируется на 31 мая в большинстве учебных заведений города.

Напомним, чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления. В июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии.

График летних каникул в Одессе.

Одесса еще окончательно не определилась с точными датами летних каникул. Последние звонки в школах планируются на конец мая.

В июне некоторые школы могут продолжить занятия, чтобы компенсировать потери образования, а также организовать дополнительные консультации, провести контрольные работы и экскурсии.

Когда летние каникулы в Николаеве и области

Каникулы в Николаеве и Николаевской области планируют начать в июне.

Точного графика пока нет, однако последний звонок запланирован на 31 мая.

В первые недели июня возможны дополнительные занятия, консультации и компенсаторные уроки, а также подготовка к НМТ.

Отдыхать школьники будут со второй половины июня по 1 сентября.

Когда будут летние каникулы в Днепре

В Днепре отмечают, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно учащиеся уйдут на отдых.

Последний звонок в школах запланирован на 31 мая, а летние каникулы начнутся с 1 июня.

Дольше будут учиться только учащиеся выпускных классов, ведь у них идет подготовка к НМТ.

Когда дети уйдут на летние каникулы в школах Закарпатья

Последний звонок запланирован на 31 мая, а вот каникулы могут начаться уже в начале июня, потому что в этом учебном году не было длинных карантинов, отключения света и других проблем, по которым сроки отдыха школьников могут подвинуть.

В начале июня учиться придется разве что выпускникам - будет продолжаться подготовка к НМТ.

Летние каникулы в других городах и областях Украины

В Запорожье образовательный процесс продлится до 1 июля, поэтому дети отдыхать будут только два месяца - до 1 сентября.

Как сообщили в Центральном отделе образования департамента образования и науки Запорожского городского совета, в июне школьники будут посещать уроки и будут проводиться консультативные занятия – в связи с длительным дистанционным образованием и невозможностью полноценно проводить обучение из-за частых воздушных тревог.

В Полтавской области последние звонки проведут 30-31 мая, однако обучение продолжится еще в июне. Летние каникулы стартуют 29 июня и продлятся до 31 августа.

В некоторых областях Украины еще не определились с точными датами летних каникул. Однако учебный год не может длиться дольше, чем до 1 июля.

При этом возможность использовать первые недели июня для дополнительных занятий и консультаций выбирают преимущественно школы, где есть дистанционное обучение, в которых срывался учебный процесс из-за частых тревог и обстрелов.

Это учебные заведения, которые находятся ближе к боевым действиям или попадают чаще под обстрелы со стороны врага - Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев, Херсон и области.