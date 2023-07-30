Особенно летом. Эту рыбу не рекомендуют покупать и есть некому
Некоторые способы приготовления рыбы могут представлять угрозу для здоровья человека. Особенно летом, когда высокая температура и болезнетворные микроорганизмы размножаются очень интенсивно.
Об опасной рыбе рассказали в Facebook Центра общественного здоровья Украины
Какую рыбу не стоит покупать
Речь идет о вяленой или сушеной рыбе, риск отравления которой в летнее время всегда возрастает. В некоторых случаях, к сожалению, и с летальным исходом.
Этот продукт отлично подходит для пива, а еще может содержать ботулотоксины, вызывающие ботулизм. Это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением зараженных продуктов.
Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.
Почему именно вяленая и сушеная рыба- отличная среда для размножения токсинов?
На это есть ряд причин:
- такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут
- может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил
- соление произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а лишь угнетает размножение инфекции
Часто потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары.
В Центре общественного здоровья советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам и не подвергать себя опасности.
Раньше мы писали о рыбе из украинских магазинов, которую не рекомендуют покупать, ведь ее считают рыбой-мусорщиком.
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