Особенно летом. Эту рыбу не рекомендуют покупать и есть некому

Некоторые способы приготовления рыбы могут представлять угрозу для здоровья человека. Особенно летом, когда высокая температура и болезнетворные микроорганизмы размножаются очень интенсивно.

Об опасной рыбе рассказали в Facebook Центра общественного здоровья Украины

Какую рыбу не стоит покупать

Речь идет о вяленой или сушеной рыбе, риск отравления которой в летнее время всегда возрастает. В некоторых случаях, к сожалению, и с летальным исходом.

Этот продукт отлично подходит для пива, а еще может содержать ботулотоксины, вызывающие ботулизм. Это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением зараженных продуктов.

Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.

Почему именно вяленая и сушеная рыба- отличная среда для размножения токсинов?

На это есть ряд причин:

такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут

может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил

соление произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а лишь угнетает размножение инфекции

Часто потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары.

В Центре общественного здоровья советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам и не подвергать себя опасности.