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Особливо небезпечно до 10 років: Комаровський зробив батькам важливе попередження

STYLERПерсони    02.06.2019 - 20:31
Особливо небезпечно до 10 років: Комаровський зробив батькам важливе попередження
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав кілька порад про захист очей дитини

Доктор Комаровський розповів, як правильно вибрати сонцезахисні окуляри для дітей, щоб захистити очі дитини від ультрафіолетових променів. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про підвищений ацетон у дітей, повідомив батькам, що до вибору сонцезахисних окулярів для дитини потрібно підійти дуже відповідально.

За словами педіатра, такий захист для очей необхідний, оскільки рогівка, слизова оболонка і кришталик дитячого ока активно сприймають ультрафіолетові промені до 10-річного віку.

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Особливо небезпечно до 10 років: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів про сонцезахисні окуляри для дитини (фото: pixabay.com)

Також Комаровський порадив, як правильно вибрати для дитини окуляри:

  1. Звертайте увагу на ступінь захисту від ультрафіолетових променів. Вона не залежить від темноти лінз, а є спеціальним фільтром, який не повинен пропускати ультрафіолет практично на 100 відсотків.
  2. Окуляри потрібно вибирати відомих виробників, що вказують ступінь захисту від сонця на оправі. А модель окулярів повинна відповідати віку дитини. Після 12 років дитина вже може носити окуляри для дорослих.
  3. Бажано вибирати окуляри з чорними, коричневими або жовто-коричневими лінзами. А окуляри з синіми, блакитними і рожевими лінзами не рекомендуються, оскільки вони стимулюють розширення зіниць.
  4. Краще вибрати пластикові моделі з лінзами з полікарбонату, оскільки вони найменш трамвонебезпечні. Також варто звернути на гіпоалергенність. Причому носіння окулярів не повинно завдавати дитині дискомфорт - вони мають бути легкими і зручними.
  5. На окулярах не повинно бути подряпин або потертостей. Крім того, їх потрібно регулярно міняти по мірі росту дитини. Робити це потрібно не рідше одного разу на два роки.

Особливо небезпечно до 10 років: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів про сонцезахисні окуляри для дитини (фото: pixabay.com)

До того ж, Комаровський пише, що важливо навчити дитину правильно користуватися сонцезахисними окулярами: регулярно мити і протирати, класти лінзами вгору і дбайливо до них ставитися.

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