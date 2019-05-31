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Залиште дитину в спокої: Комаровський зруйнував популярний міф про ГРВІ (відео)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 21:37
Залиште дитину в спокої: Комаровський зруйнував популярний міф про ГРВІ (відео)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський відповів на важливе питання батьків

Доктор Комаровський розповів, чи можна мерзнути дитині, у якої гостра респіраторна вірусна інфекція. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки поставили докторові Комаровському, який раніше розповів про алкоголь під час вагітності, питання, чи можна мерзнути дитині під час ГРВІ без температури. Якщо при нормальному стані дитини, малюк, наприклад бігає по квартирі без шкарпеток, то чи варто його "утепляти" під час хвороби.

Доктор Комаровський відповів, що якщо дитина відчуває себе при цьому комфортно, то в цьому немає абсолютно нічого ненормального. А бажання одягнути дитини під час застуди - це тільки примха мами, яка вважає, що їй потрібно щось робити. Комаровський порадив "залишити дитину в спокої", якщо малюк не відчуває при цьому дискомфорту.

Залиште дитину в спокої: Комаровський зруйнував популярний міф про ГРВІ (відео)

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: unsplash.com)

"Я, як правило, не рекомендую, щоб хвора дитина переохолоджувалася. Хворій дитині не завадить зайвий одяг, зайві шкарпетки, насамперед тому, що температура повітря, яким дихає дитина хвора, як правило, на 1-2 градуси повинна бути нижче, ніж для здорової дитини", - каже Комаровський.

Доктор Комаровський порекомендував знизити температуру повітря, у якій спить дитина з утрудненим носовим диханням до 18-20 градусів.

"Якщо ви одягаєте, а він знімає, не треба йому заважати... Орієнтуйтеся на самопочуття дитини. Якщо дитині добре - це і є оптимальні умови, що сприяють одужанню", - стверджує педіатр.

Залиште дитину в спокої: Комаровський зруйнував популярний міф про ГРВІ (відео)

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: unsplash.com)

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

До речі, доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вид алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла, як легко кинути палити, і наскільки небезпечна для здоров'я ця шкідлива звичка.

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