Особенно опасно до 10 лет: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Евгений Комаровский дал несколько советов о защите глаз ребенка
Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать солнцезащитные очки для детей, чтобы защитить глаза ребенка от ультрафиолетовых лучей. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
Комаровский, ранее рассказавший о повышенном ацетоне у детей, сообщил родителям, что к выбору солнцезащитных очков для ребенка нужно подойти очень ответственно.
По словам педиатра, такая защита для глаз необходима, поскольку роговица, слизистая оболочка и хрусталик детского глаза активно воспринимают ультрафиолетовые лучи до 10-летнего возраста.
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Комаровский рассказал о солнцезащитных очках для ребенка (фото: pixabay.com)
Также Комаровский посоветовал, как правильно выбрать для ребенка очки:
Комаровский рассказал о солнцезащитных очках для ребенка (фото: pixabay.com)
К тому же, Комаровский пишет, что важно научить ребенка правильно пользоваться солнцезащитными очками: регулярно мыть и протирать, класть линзами вверх и бережно к ним относиться.
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К слову, доктор Комаровский рассказал о самом опасном виде аллергии, при которой стоит отложить вакцинацию.