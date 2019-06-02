Туберкульоз, гепатит і герпес: Супрун зруйнувала міф про кальяни

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун попередила про небезпечність звички курити кальян

Уляна Супрун попередила українців, які захоплюються курінням кальянів, вважаючи, що вони безпечніші за цигарки. Очільниця МОЗ на своїй Facebook-сторінці пояснила, чому кальяни несуть навіть більшу небезпеку, ніж тютюнопаління.

Серед українців досить поширеним є міф про те, що тютюновий дим, який проходить через воду, стає безпечнішим. Однак Уляна Супрун запевняє, що це не так.

За словами Супрун, одна година куріння кальяну дорівнює 100 викуреним цигаркам, адже під час куріння однієї цигарки людина вдихає 0,6 л диму, а курець кальяну за один сеанс вдихає 74.1 л диму.

Супрун зруйнувала міф про кальяни (фото: pixabay.com)

В. о. міністра охорони здоров'я назвала кілька причин, чому кальяни не варто вважати альтернативою цигаркам:

Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які містяться в димі цигарок. А внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню.

"Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі - гіпоксію", - попереджає Супрун.

У димі кальяну є токсичні речовини, які можуть викликати рак легень, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

Одна "сесія" кальяну змінює серцебиття та кров'яний тиск.

Кальяни, як і цигарки, викликають залежність.

Куріння кальяну під час вагітності може негативно впливати на розвиток малюка до і після народження.

Навіть безтютюновий кальян небезпечний, бо містить продукти горіння.

Супрун зруйнувала міф про кальяни (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет - токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень", - стверджує Уляна Супрун.

До того ж передаючи кальян по колу можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.

Кальяни шкодять і пасивним курцям. І хоча із 2012 року в Україні заборонено курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами харчування. Однак за статистикою, стверджує чиновниця, кальяни продовжують курити фактично у кожному п’ятому закладі.

До речі, Уляна Супрун повідомила важливі факти про страшну хворобу - розсіяний склероз, і пояснила, які симптоми свідчать про розвиток хвороби.

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