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Небезпечна патологія: Комаровський назвав період ризику для дітей

STYLERЖиття    02.06.2019 - 07:47
Небезпечна патологія: Комаровський назвав період ризику для дітей
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський розповів, до якого віку у дитини є "броня" від кетону

Євген Комаровський дав відповідь на хвилююче багатьох батьків питання про ацетонемічний синдром у дітей і в якому віці він проявляється. Відомий педіатр розповів у ролику в своєму Instagram про цей патологічний стан, який зустрічається у 4-6 % дітей у віці від одного року.

Доктор Комаровський, який раніше розкрив причини розлади сну у маленьких дітей, зазначив, що ацетону у малюків, як правило, не буває до року, тому що є активні ферменти, що розщеплюють кетон.

"Я б навіть сказав не до року, а до десяти місяців. Після десяти місяців ситуація можлива", - уточнив лікар вищої категорії.

Небезпечна патологія: Комаровський назвав період ризику для дітей

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Нагадаємо, що ацетон у дитини проявляється стереотипними повторними епізодами блювоти, що чергуються з періодами повного благополуччя.

За словами Комаровського, найчастіше ацетон зустрічається у дітей від десяти місяців до чотирьох-п'яти років.

"Після п'яти років - це велика рідкість, хоча б тому, що вже і печінка підросла, і м'язова маса більша, тобто вже з'явилися ті самі запаси глікогену", - розповів він.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Зазначимо, що кетоз характеризується нудотою, багаторазовою тривалою блювотою, відмовою від їжі і пиття, появою у видихуваному повітрі запаху "ацетону", тобто прілих яблук або перегару, проявом болю в животі. Дитина стає млявою, дратівливою. Із рота та від сечі відчувається запах ацетону. Для ацетонемічного синдрому характерна лихоманка.

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вигляд алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.

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