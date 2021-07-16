Під Києвом злодії увірвалися в будинок пенсіонерів і катували їх: все закінчилося трагедією
У Київській області в селі Русанів злодії увірвалися в будинок літніх людей з метою обікрасти їх. Троє чоловіків зв'язали літню пару і вимагали сказати, де вони зберігають цінні речі і гроші.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що троє невідомих зайшли в будинок літнього подружжя, зв'язали господарів і, завдавши тілесні ушкодження чоловікові, зажадали інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження.
Після тортур злодії забрали гроші і ювелірні вироби і зникли в невідомому напрямку.
Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події і вживають всіх заходів для розшуку зловмисників.
Під Києвом злодії напали на пенсіонерів (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Як ми писали раніше, в Києві розпал літа, а разом з ним і розпал відпусток. Відсутністю господарів квартири довгий час активно користуються злочинці, а саме злодії.