Ослаблення карантину: як правильно гуляти в парках з 11 травня

Карантин в Україні продовжено, але у парках можна буде гуляти з 11 травня
Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 22 травня, але уряд починає ослаблення з 11 травня. Так, з цього часу в країні відкриють ряд закладів та громадських місць, включаючи парки, сквери та зони відпочинку.
З 11 травня в Україні можна буде гуляти в парках, бігати вздовж набережних і займатися спортом на спортмайданчиках. Але все ж є певні правила, яких необхідно дотримуватися.
Варто зазначити, що з 11 травня також відкриються літні майданчики кафе і ресторани, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос, почнуть працювати перукарні та салони краси, манікюрні салони.
Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (крім ТРЦ). В країні відкриються музеї і бібліотеки, будуть приймати стоматології, а також дозволять роботу адвокатів, аудиторів і нотаріусів.
Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів розповіли, коли в Україні дозволять внутрішні і міжнародні перельоти.