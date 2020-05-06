Ослаблення карантину: як правильно гуляти в парках з 11 травня

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 22 травня, але уряд починає ослаблення з 11 травня. Так, з цього часу в країні відкриють ряд закладів та громадських місць, включаючи парки, сквери та зони відпочинку.

З 11 травня в Україні можна буде гуляти в парках, бігати вздовж набережних і займатися спортом на спортмайданчиках. Але все ж є певні правила, яких необхідно дотримуватися.

Що дозволено

Дозволено збиратися в групи до трьох осіб;

Можна займатися спортом і бігати, дотримуючись дистанції, встановленої керівництвом парку;

У відвідувачів повинен бути набір засобів індивідуального захисту, включаючи маски;

Облаштування та дезінфекція вуличних туалетів - наявність рідкого мила і антисептик обов'язкова.

Що заборонено

Заборонено працювати атракціонам і розважальним установам.

Також заборонено проведення організованих заходів з великим скупченням людей.

Варто зазначити, що з 11 травня також відкриються літні майданчики кафе і ресторани, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос, почнуть працювати перукарні та салони краси, манікюрні салони.

Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (крім ТРЦ). В країні відкриються музеї і бібліотеки, будуть приймати стоматології, а також дозволять роботу адвокатів, аудиторів і нотаріусів.

Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів розповіли, коли в Україні дозволять внутрішні і міжнародні перельоти.