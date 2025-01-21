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Оскар в студию! Решетники удивили смешной пародией на Дональда Трампа и Меланию (видео)

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

20 января в США состоялась инаугурация 47-го президента Дональда Трампа. И пока в сети обсуждают роскошные наряды старшей дочери Трампа Иванки, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина сделали яркую пародию на самого Трампа и первую леди Меланию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звездной семьи.

Ведущий для шуточного ролика выбрал строгий костюм черного цвета, который он дополнил белой рубашкой и ярким галстуком с красными элементами. Отметим, что галстуки ярко-алого оттенка являются фирменной фишкой Трампа.

Чтобы разбавить свой строгий образ он надел также бежевую бейсболку. Также Решетник станцевал на видео, повторив знаменитые движения Дональда Трампа.

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В свою очередь Кристина Решетник примерила образ первой леди Мелании Трамп. Она выбрала лаконичное платье-пальто белого оттенка с поясом на талии. Завершить свой лук супруга телеведущего решила очками с огромными оправами, которые часто носить Мелания Трамп, а также туфлями-лодочками.

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Кристина на видео воспроизвела приветственные движения первой леди, а также ее снисходительный взгляд на мужа.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры Решетников пришли в восторг от смешной пародии на президента США и первую леди:

  • "Боже, не могу, вы и это ваше видео сделали мой день"
  • "Шедевр"
  • "Красавчики"
  • "Так, Оскар в студию!"
  • "Шляпки не хватает"
  • "Какие вы красивые, вам идет"
  • "Приколисты, я вас обожаю, вы такие классные"
  • "Очень правдоподобно"
  • "Шляпу забыли".

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Напомним, вчера, 20 января, в 19:00 по киевскому времени в США началась церемония инаугурации 47-го президента Дональда Трампа. В своей речи он пообещал, что в Америке начнется "золотой век", обозначил главные приоритеты своей администрации, но не упомянул предвыборное обещание способствовать быстрому завершению войны в Украине.

В то же время в сети активно начали обсуждать первый образ супруги Трампа Мелании со стильной шляпкой. Таким образом первая леди как будто хотела создала вокруг себя "безопасную зону", ведь никто не мог приблизиться к ней слишком близко.

В то же время для инаугурационного бала она выбрала роскошное платье с обнаженными плечами белого цвета с черными акцентами. Примечательно, что наряд в черно-белой стилистике был и на старшей дочери Трампа Иванке, с которой, как известно, у Мелании не слишком теплые отношения.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

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