Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з "Бригади" (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик порадував своїх дописувачів новим відео, в якому він повторює сцену з популярного колись серіалу "Бригада". Відеоролик боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.

На відео український спортсмен видав промову з серіалу. У цьому ролику також взяла участь і команда Усика. У кадрі можна побачити його тренера та партнерів по зборах.

Усик повторив сцену з серіалу "Бригада" (відео: instagram.com/usykaa)

Варто зазначити, що Усик в даний момент знаходиться в США, де активно готується до свого дебютного поєдинку в суперважкій вазі. Бій пройде 12 жовтня у Чикаго. Суперником українця стане камерунський боксер Карлос Такам.

Усик повинен був провести бій з Такамом ще в травні, але через травму українця поєдинок довелося перенести.

Користувачі мережі також оцінили відео Усика.

Оскар режисерові;

Взагалі залік!! Дякуємо за гарний настрій, пацани тільки не женіть з цими вусиками;

Чемпіон!!!

Кращий;

Креативний малий;

Ну коротше після абсолютного чемпіона у надважкій вазі Саша перейде в кіно, і ніхто його не зупинить перед отриманням "Оскара";

Коли вийде серіал?

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео.

Раніше повідомлялося, що Усик тренується перед боєм в окупованому Криму.