Лучшие детективы. 5 культовых сериалов с интересным сюжетом, которые стоит посмотреть этой зимой

Что может быть лучше детективного сериала с интересным сюжетом? Культовые ленты с невероятными сюжетными линиями отлично подойдут для зимних вечеров.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 культовых сериалов, которые стоит пересмотреть или увидеть впервые, если вы до них еще не "дошли".

"Как избежать наказания за убийство"

В юридической школе Миддлтон, где преподает талантливый адвокат Аннализа Китинг, студентам придется не только изучать теорию права, но и на практике показывать то, чему они научились. Темные секреты всплывут на поверхность, поэтому сюжет точно вас поразит.

"Теория лжи"

Главный герой - талантливый доктор Лайтман, мгновенно понимающий, что от него скрывает человек. Он способен анализировать и замечать то, на что никто не обращает внимания. Именно поэтому Лайтман берется за непростые дела и помогает выяснить, кто виноват в том или ином преступлении.

"Менталист"

Интересный детектив "затянет" вас с первой серии. В нем вы увидите талантливого Патрика Джейна, который когда-то выдавал себя за медиума, а теперь может распутать любое преступление. Но есть женщина, не всегда довольная его методами. И это - его старший агент.

"Кости"

В этом детективе вас ждет история о мужчине и женщине, которых трудно представить вместе. Он - уверен в себе, презирает правила и не боится нарушать все возможные границы. Она - невероятно умная, сдержанная и сосредоточенная на том, что считает важным. И вместе им придется раскрывать очень запутанные преступления.

"Настоящий детектив"

Культовый сериал, о котором почти все слышали, заслуживает всех позитивных отзывов. Детективы ищут серийного убийцу, но события настолько запутаны, что разобраться действительно трудно. Вы будете затаивать дыхание, сюжет настолько крут, что предсказать финал почти невозможно.