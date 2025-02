Черные пятна "Оскара". Топ-12 самых громких скандалов, которые все вспоминают до сих пор

Барбра Стрейзанд и Кэтрин Хепберн (1969)

История "Оскара" имела несколько случаев "ничьей" за лучшую женскую роль. Так произошло и в случае 26-летней на тот момент Барбры, которая только начинала свой путь к славе, и легендарной Кэтрин Хепберн. Последняя победила за роль в фильме "Лев зимой" и уже имела за плечами 10 номинаций, а также получила ту же награду годом ранее за "Угадай, кто придет на ужин". В то время Барбра только привлекала к себе внимание поклонников и получила награду со словами "Привет, красавица" из фильма, в котором снялась.

Сегодня, конечно, никто не станет отрицать, что Стрейзанд показала невероятную игру в фильме "Смешная девушка", но тогда было довольно скандально видеть "новичка" в актерстве, который получает "Оскар" вместе с легендой кино - Кэтрин Хепберн.

Марлон Брандо (1973)

Американский актер, сыгравший Дона Корлеоне в фильме "Крестный отец", получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в 1973 году. Однако он отказался от награды, а вместо себя отправил другую актрису, которая от его имени произнесла речь о "плохом отношении к коренным американцам в киноиндустрии".

Тогда Сашин Литлфезер заявила, что "представляет Марлона Брандо", и что он имел длинное высказывание, которым она с радостью делится с обществом. В то время звезде кино сказали, что речь должна длиться не более 60 секунд, иначе ее ждет наказание в виде ареста.

В июне 2022 года, спустя годы после этой ситуации, Академия прислала актрисе извинения, где говорилось, что издевательства, которым она подверглась из-за речи, были неоправданными.

"Эмоциональное бремя, которое вы пережили, и стоимость вашей собственной карьеры в нашей отрасли непоправимы. Слишком долго ваше мужество не признавали. За это мы приносим наши глубокие извинения и наше искреннее восхищение", - заявили организаторы.

Фрэнсис Форд Коппола (1980)

Здесь речь идет об одном из самых противоречивых моментов в истории "Оскара". В 1980 году Фрэнсис Форд Коппола, снявший культовый фильм "Апокалипсис сегодня", не получил награду за лучшую режиссуру. Вместо него премию забрал Роберт Бентон за киноработу "Крамер против Крамера".

Это привело к скандалу, поскольку "Апокалипсис сегодня" считался одним из величайших достижений в кинематографе. Некоторые предполагали, что Копполу не наградили из-за того, что он уже имел широкое признание за ленту "Крестный отец".

При этом "Крамер против Крамера" получил ключевые награды, в частности "лучшую мужскую роль" (Дастин Хоффман) и "лучшую женскую роль второго плана" (Мерил Стрип), что не вызвало споров. Однако факт, что Коппола остался без награды за режиссуру, многие фаны восприняли как несправедливость.

Шер (1986)

Исполнительница появилась на церемонии в наряде, который потом назвали самым скандальным. Наряд от дизайнера Боба Маки состоял из юбки с очень низкой талией, откровенного топа и огромного головного убора с перьями.

Этот аутфит звезды вызвал громкие споры - его критиковали за отсутствие классической элегантности, которой обычно ожидают от гостей "Оскара".

Причина выбора этого образа была не только в любви Шер к эпатажу. Боб Маки говорил о том, что это был "своеобразный жест протеста", поскольку Шер не номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Маска", и она была в ярости из-за этого.

Дизайнер говорил следующее: "Это не мода. Это сумасшедший способ привлечь внимание".

И специалист был прав - этот наряд стал культовым и остается одним из самых обсуждаемых в истории премии.

"Шофер мисс Дэйзи" ( 1990)

Тогда лучшим фильмом был признан "Шофер мисс Дэйзи". А скандал заключался в том, что лента Спайка Ли "Делай то, что правильно", которая остро показывала вопрос расовой напряженности, была проигнорирована в главных номинациях.

Несмотря на то, что работа получила положительные отзывы критиков и ее называли одной из важнейших в том году, она не оказалась в номинации "Лучший фильм". Более того, победителем стала лента, которая тоже рассказывала о межрасовых отношениях, но в более "удобной" форме. Это стало причиной возмущения, потому что считалось, что Академия оставила без внимания фильм, который освещал острую социальную проблему в реальном свете, не "удобном".

Актриса Ким Бейсингер публично раскритиковала такой выбор, сказав, что "Делай то, что правильно" заслуживал номинации, поскольку он раскрывал "куда большую правду".

Анджелина Джоли пришла на "Оскар" с братом (2000)

В тот вечер актриса получила награду за "Лучшую женскую роль второго плана" за фильм "Прерванная жизнь". Но главной темой обсуждения стало ее общение с братом на красной дорожке. Они демонстрировали близость, в частности, держались за руки и даже поцеловались в губы, что привело к волне сплетен.

Дополнительным поводом для обсуждений была речь Джоли во время получения награды, в которой она заявила, что "влюблена" в своего брата. Из-за этого в обществе начали появляться предположения о "чрезмерной близости" между ними.

П латье Bjork's Swan (2001)

Исландская певица Бьорк появилась на премии в "лебедином" платье, которое потом стало знаменитым. Экстравагантный наряд от македонского дизайнера Марьяна Пейоски напоминал лебедя, который обвился вокруг шеи. Звезда даже "откладывала яйца" на дорожке, подчеркивая таким образом перформативный характер своего появления.

На тот момент этот образ вызвал волну обсуждений, и многие считали его провальным с точки зрения моды, поэтому он возглавил списки худших образов знаменитостей. Но со временем восприятие изменилось - теперь это платье рассматривают как художественный перформанс и проявление самовыражения.

Сама Бьорк позже комментировала ситуацию, заявив о том, что она не хотела, чтобы ее наряд "вписывался" в общепринятые стандарты красной дорожки.

Энн Хэтэуэй и Джеймс Франко (2011)

Тогда Академия решила сделать шоу более привлекательным для более молодой аудитории, пригласив стать ведущими популярных актеров Джеймса Франко и Энн Хэтэуэй, но этот выбор оказался провальным.

Хэтэуэй чувствовала себя "неудобно", а Франко был явно "незаинтересован" в своей роли. Они вместе не смогли создать нужную атмосферу: шутки были не слишком удачными, на сцене царила напряженная тишина, а один из моментов - когда Франко вышел в костюме Мэрилин Монро - получился странным и нелепым.

Впоследствии Энн сама высмеяла этот опыт. Она обнародовала шуточный пост в Instagram, сказав, что "худшие моменты на "Оскаре" уже случались". Позже в шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" актриса открыто призналась, что они с Франко "отстойно" провели церемонию, и посмеялась над этим вместе с поклонниками.

#OscarsSoWhite (2015)

В 2015 году журналистка Эйприл Рейн запустила хэштег #OscarsSoWhite после того, как узнала, что все 20 номинантов на актерские награды оказались белыми. Но настоящую огласку ее движение получило в 2016 году, когда ситуация повторилась среди номинантов. Академию обвинили в расизме, а ее состав тогда был на 92% "белым".

К бойкоту церемонии присоединились селебрити, в частности Спайк Ли и Джада Пинкетт Смит. Люпита Нионго поддержала призывы к переменам, а тогдашний президент Барак Обама заявил, что "разнообразие делает искусство лучше".

В результате Академия пересмотрела состав членов и систему голосования. Этот поступок журналистки стал одним из движущих для начала изменений, необходимых церемонии.

"Ла-Ла Ленд" (2017)

Один из самых запоминающихся моментов "Оскара" - когда Фэй Данауэй и Уоррен Битти назвали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом, но оказалось, что победитель - лента "Лунный свет". Продюсер Джордан Горовиц исправил ошибку, передав статуэтку режиссеру фильма-победителя Барри Дженкинсу.

Тот эмоционально заявил: "Это даже не могло быть моей мечтой. Но к черту, я покончил с мечтами - это правда".

Брэдли Купер и Леди Гага (2019)

Их тандем также оказался в списке самых скандальных моментов на "Оскаре". Выступление звезд с песней "Shallow" в 2019 году стало причиной бурного обсуждения среди фанов и в прессе. Совместный вокал в один микрофон, химия эмоций между ними и "интересные" взгляды заставили всех гадать, есть ли между этими двумя нечто большее, чем просто работа.

Несмотря на все спекуляции, романтические отношения не подтвердились, но это выступление стало незабываемым моментом на церемонии награждения кинопремии.

Пощечина, которую услышал весь мир (2022)

Церемония несколько лет назад стала "незабываемой" из-за того, что Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока по лицу после его шутки о лысой голове Джады Пинкетт-Смит. После этого актер извинился перед ведущим и оставил членство в Академии.

В интервью на The Daily Show Смит сказал: "Это была ужасная ночь. Я бы сказал, что никогда не знаешь, через что кому-то приходится проходить".