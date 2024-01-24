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Оскар 2024: когда будут вручать главную кинонаграду

Когда состоится Оскар 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Во вторник 23 января Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар 2024 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда состоится церемония вручения статуэток и кому прогнозируют победу букмекеры.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Оскара, Covers Experts.

Где и когда состоится церемония

Лауреатов одной из самых престижных кинопремий мира объявят в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе 10 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени.

Итак, мы с вами узнаем имена победителей утром 11 марта.

Событие будет транслироваться в США на телеканале ABC, а его продюсерами стали Радж Капур и Кэти Маллан, а режиссером - Хэмиш Гамильтон.

Ведущим будет комик Джимми Киммел, проводивший премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Прогноз букмекеров

Сейчас самым вероятным победителем в номинации "Лучший фильм" букмекеры считают картину "Оппенгеймер" .

 

Кристофер Нолан, снявший этот несомненно культовый фильм, по мнению прогнозистов, получит Оскар как "Лучший режиссер" .

Собственно, исполнитель роли выдающегося физика - Киллиан Мерфи - тоже лидирует в списке букмекеров на звание "Лучшего актера года".

А уже победу в номинации "Лучшая женская роль" букмекеры прогнозируют Эмми Стоун - главной героини в экранизации британского романа "Бедные создания" .

 

Роберт Дауни-младший, считают прогнозисты, получит статуэтку за картину Кристофера Нолана как "Лучший актер второго плана".

Относительно номинации за "Лучшую женскую роль второго плана" у букмекеров не возникает сомнений, что победа достанется Давайн Джой Рэндольф, сыгравшей в комедийно-драматическом фильме "Оставленные".

 

Раньше мы называли всех номинантов на антипремию Золотая малина 2023.

Также узнайте о 5 украинцах, получавших "Оскар".

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