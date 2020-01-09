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У серіалі "Володар перснів" зіграють актори з "Гри престолів"

STYLERФільми і серіали    09.01.2020 - 22:59
У серіалі "Володар перснів" зіграють актори з "Гри престолів"
Актори з "Гри престолів" зіграють у серіалі "Володар перснів" (Фото: колаж РБК-Україна)

Новий серіал від Amazon "Володар перснів" поповнився Старками

Серіал "Володар перснів" виробництва компанії Amazon Studios має вийти до 2021 році, і зараз творці пріквела екранізації саги Джона Р. Р. Толкіна "Братство кільця" займаються підбором акторів та планують зйомки. Вже відомо, що в проекті візьме участь Джозеф Моул, який зіграв персонаж Бенджена Старка в гучній стрічці від HBO "Гра престолів".

Як пише видання Deadline, англійському акторові дісталася роль головного лиходія в серіалі - Орена.

В серіалі про Середзем'я роль героя Балдора отримав Роберт Арамайо, якого глядач міг запам'ятати як молодого Неда Старка з тієї ж "Ігри престолів" у шостому і сьомому сезонах.

У серіалі &quot;Володар перснів&quot; зіграють актори з &quot;Гри престолів&quot;

Роберт Арамайо в ролі молодого Неда Старка в серіалі "Гра престолів" (Фото: скріншот)

Актор наразі змінив Уілла Поултера, який відмовився від роботи в грудні 2019 року через проблеми з графіком.

Вважається, що в серіалі від Amazon беруть участь також Ема Хорват ("Шибениця 2", "Не дивися глибше"), Маркелла Кавена ("Пікнік у Висячої скелі"), Морфідд Кларк ("Дракула", "Капкан") та Максим Бродлі ("Молокососи", "Холліокс").

У серіалі &quot;Володар перснів&quot; зіграють актори з &quot;Гри престолів&quot;

Маркелла Кавена (Фото: digitaltrends.com)

Дії в серіалі відбуватимуться за тисячі років до подій "Володаря перснів" та "Хоббіта".

Студія викупила права у нащадків Толкіна за 250 мільйонів доларів та зобов'язалася зняти щонайменше 5 сезонів, загальний бюджет яких - один мільярд доларів. Зйомки проходитимуть у Новій Зеландії. У першому сезоні імовірно буде 20 серій.

У серіалі &quot;Володар перснів&quot; зіграють актори з &quot;Гри престолів&quot;

Джозеф Моул в ролі Бенджена Старка з "Гри престолів" стане головним лиходієм в серіалі "Володар кілець" (Фото: скріншот)

Шоуреннерами в новому фентезійному дітищі від Amazon виступають Дж.Д Пейн і Патрік Маккей, виконавчий продюсер з режисером Хуан Антоніо Байона і його партнер по продюсуванню Белен Атьєнца, Ліндсі Вебер, Брюс Річмонд, Джин Келлі, Шарон Таль Игуадо, а також письменники Дженніфер Хатчисон; Джейсон Кехілл і Джастін Доубл.

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