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Оскар 2020: де і коли українцям дивитися грандіозну церемонію

STYLERФільми і серіали    09.02.2020 - 16:42
Оскар 2020: де і коли українцям дивитися грандіозну церемонію
Оскар 2020 (фото: oscars.org)

Оскар 2020 назве головних кінотриумфаторів 92-ї церемонії

Оскар 2020 вручать у театрі "Долбі" в Голлівуді 9 лютого о 20.00 за місцевим часом. А в Україні 92-гу церемонію вручення можна буде побачити в ніч з неділі на понеділок. Коли і де українці побачать грандіозне шоу, яке збере головних селебритіз світу - в матеріалі Styler.

Пряму трансляцію Оскара цього року покаже телеканал "Україна", який влаштує телемарафон - у прямому ефірі дійство будуть коментувати телеведучі. Розпочнеться показ церемонії о 01:30 за київським часом.

Коментувати шоу буде ведучий "Ранку з Україною" Анатолій Анатоліч, перекладачем-синхроністом стане Юрій Фізер. Ведучим ночі "Оскара 2020" стануть Альона Вінницька, Тимур Мірошниченко і Монро.

Також онлайн-трансляцію можна буде побачити на офіційному сайті церемонії, на сторінці "Оскара" в Twitter, а також на телеканалі ABC.

Варто нагадати, що на думку букмекерів, астрологів і кінокритиків головна битва за статуетки розгорнеться між "1917" Сема Мендеса й "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно.

Головну чоловічу роль всі одностайно віддають Хоакіну Феніксу за його геніальне втілення "Джокера". А ось з головною роллю серед жінок все не так однозначно - головна боротьба, на думку експертів, розгорнеться між Скарлетт Йоханссон за роль в "Шлюбній історії" і Рене Зелвегер за роль в байопіку "Джуді", де актриса перевтілилася в голлівудську легенду Джуді Гарленд.

Трейлер до фільму "Джокер"

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