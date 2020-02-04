Оскар 2020: дата і час яскравого шоу, де дивитися в Україні

Оскар 2020 в ніч з 9 на 10 лютого можна буде дивитися онлайн на каналі "Україна". Пряму трансляцію 92-ї церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу зможе побачити кожен українець.

Відомо, що протягом ночі грандіозна подія буде коментувати ведучий програм "Ранок з Україною" та "Зе Інтерв'юер" Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Юрій Фізер.

Як говорить сам Анатоліч, пропозицію коментувати церемонію Оскар 2020 в Україні він отримав під час візиту в одне дуже знакове місце в США. Телеведучий досі дивується такому збігу обставин.

"Це містичний збіг, але мені зателефонували з телеканалу "Україна" і запропонували бути коментатором Оскара в Україні в той момент, коли я снідав у ресторані Jimmy's Dinner у північній частині міста Маямі. Саме в цьому ресторані знімали фільм "Місячне сяйво", який у 2017 році отримав Оскар як кращий фільм року! Це було неймовірно – я був шокований пропозицією і цим збігом обставин. Як таке можливо? Для мене велика честь бути причетним до легендарної церемонії вручення Оскара 2020 у нашій країні", - ділиться враженнями Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також ведучими ночі Оскара будуть Альона Вінницька, Тимур Мірошниченко і Монро. Трансляція шоу розпочнеться о 1:30, коли голлівудські зірки вийдуть на найвідомішу у світі червону доріжку.

Українці мають шанс першими побачити неймовірні наряди, які кінознаменитості ретельно вибирають задовго до самої події. Ведучі познайомлять глядачів з картинами-номінантами на Оскар 2020, а журналісти розкажуть про підготовку до масштабного дійства, закулісні інтриги і скандали кінопремії, найбільш яскраві зіркові появи і тренди останніх років.

Номінанти на Оскар 2020

У цьому році за головну статуетку в номінації "Найкращий фільм" змагатимуться дев'ять кінострічок: "Аутсайдери", "Ірландець", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія" , "1917", "Одного разу... в Голлівуді", "Паразити".

У категорії "Найкращий режисер" представлені Мартін Скорсезе ("Ірландець"), Тодд Філліпс ("Джокер"), Сем Мендес ("1917"), Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді"), Пон Чжун Хо ("Паразити") .

За статуетку в категорії "Найкраща чоловіча роль" поборються актори Антоніо Бандерас ("Біль та слава"), Леонардо Ді Капріо ("Одного разу... в Голлівуді"), Адам Драйвер ("Шлюбна історія"), Хоакін Фенікс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папи").

За першість у номінації "Найкраща жіноча роль" змагатимуться акторки Синтія Еріво ("Гаррієт"), Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія"), Сірша Ронан ("Маленькі жінки"), Шарліз Терон ("Секс-бомба"), Рене Зеллвегер ("Джуді").

Імена всіх претендентів на Оскар в 2020 році - читайте на Styler.