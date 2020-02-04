Оскар 2020 може отримати актор з українським корінням: фото його сім'ї

Леонардо Ді Капріо має українські корені (колаж: РБК-Україна)

Леонардо Ді Капріо, у якої є родичі в Україні, - один з головних претендентів на Оскар 2020

Оскар 2020 може отримати Леонардо Ді Капріо. Статуетку йому пророкують за роль Ріка Далтона в комедійно-драматичному фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді".

До речі, далеко не всі знають, що у Ді Капріо є українське коріння. Голлівудський красень цього ніколи і не приховував, хоч і говорить про це не часто в інтерв'ю.

Про те, що він на чверть є українцем, Леонардо зізнався одного разу в ефірі популярного американського ток-шоу The Ellen Show. За словами 45-річного оскароносного актора, його бабуся Хелена Інденбіркен (у дівоцтві - Олена Степанівна Смирнова) народилася в Одесі. Але після Жовтневої революції, коли Україну захопили комуністи, вона була вивезена батьками до Німеччини. Ну, а вийшовши заміж, майбутня бабуся Лео взяла прізвище чоловіка.

У мережі навіть є рідкісні фото молодого Ді Капріо з його ріднею.

Леонардо Ді Капріо з бабусею Оленою Смирновою (фото: spletnik.ru)

Леонардо Ді Капріо з бабусею (фото: spletnik.ru)

Відомо, що після Другої світової війни Олена Степанівна з дочкою і чоловіком переїхала в США. Пізніше з онуком вона також підтримувала теплі стосунки: часто приходила до нього і навіть була присутня на зйомках легендарного "Титаніка". Ді Капріо в свою чергу, після того, як бабуся знову поїхала до Німеччини, часто відвідував її під час своїх поїздок в Європу. Вона пригощала свого онука його улюбленими дерунами.

Леонардо з бабусею і мамою (фото: spletnik.ru)

Леонардо з українською сім'єю (фото: spletnik.ru)

Цілком можливо, що в Леонардо є і родичі по бабусиній лінії в Україні, які до сих пор живуть в Одесі (або в іншому місті нашої країни). Правда, навряд чи голлівудська зірка здогадується про їхнє існування.