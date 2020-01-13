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Оскар 2020: всі номінанти на найпрестижнішу кінопремію

STYLERФільми і серіали    13.01.2020 - 16:25
Оскар 2020: всі номінанти на найпрестижнішу кінопремію
Стало відомо, хто може отримати Оскар 2020 (фото: oscars.org)

Названі всі фільми і актори, які претендують на Оскар в 2020 році

Оскар 2020 можуть отримати Скарлетт Йоханссон і Бред Пітт, а нагороду за кращий фільм з великою ймовірністю забере "Джокер".

Так, 13 січня стали відомі всі номінанти на 92-ю премію, яка відбудеться 9 лютого в театрі "Долбі" в Голлівуді. Голосування за кращих акторів і актрис, режисерів і їхні фільми тривало кілька днів. І тепер Академія кінематографічних мистецтв і наук підбила його підсумки.

Всі претенденти на Оскар 2020 за категоріями:

Краща актриса другого плану:

  • Лора Дерн ("Шлюбна історія")
  • Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )
  • Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
  • Марго Роббі ("Бомба")
  • Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелла")

Маленькі жінки

Кращий актор другого плану:

  • Том Хенкс ("Чудовий день в нашому районі")
  • Аль Пачіно ("Ірландець")
  • Джо Пеші ("Ірландець")
  • Бред Пітт ("Одного разу... у Голлівуді")
  • Ентоні Хопкінс ("Два тата")

Кращий фільм іноземною мовою:

  • "Корпус-Крісті" (Польща)
  • "Ханіленд" (Північна Македонія)
  • "Знедолені" (Франція)
  • "Біль і слава" (Іспанія)
  • "Паразити" (Південна Корея)

Кращий актор:

  • Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
  • Леонардо Ді Капріо ("Одного разу... у Голлівуді")
  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
  • Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два папи")

Джокер

Краща актриса:

  • Синтія Еріво ("Гаррієт")
  • Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
  • Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
  • Шарліз Терон ("Бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуді")

Кращий режисер:

  • Пон Чжун Хо ("Паразити")
  • Тодд Філліпс ("Джокер")
  • Сем Мендес ("1917")
  • Мартін Скорсезе ("Ірландець")
  • Квентін Тарантіно ("Одного разу у Голлівуді")

Кращий фільм:

  • "1917"
  • "Аутсайдери" (Ford проти Ferrari)
  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленька жінка"
  • "Шлюбна історія"
  • "Одного разу... у Голлівуді"
  • "Паразити"

Кролик Джоджо

Відзначимо, що західні критики вважають, що головним претендентом на Оскар в категорії "Кращий фільм", є гучна картина "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі.

Нагадаємо, серіал "Відьмак" хочуть продовжити на 7 сезонів.

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